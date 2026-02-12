Estudiantes que protestaron contra ICE en L.A. piden el regreso a clases de su maestro

¡Tráiganlo de vuelta!” “¡Tráiganlo de vuelta!”

Esas eran las palabras que se oían afuera de la escuela secundaria Synergy Quantum Academy el martes por la tarde, cuando estudiantes, padres y miembros de la comunidad se manifestaron para exigir la reincorporación inmediata del maestro Ricardo López.

El maestro de historia, conocido por sus estudiantes como Mr. López, fue despedido la semana pasada después de que interviniera para proteger a sus estudiantes durante las huelgas estudiantiles que exigían un fin al acoso por inmigración. De acuerdo con el maestro, quien estuvo sonriente al ver al grupo de estudiantes junto a sus padres apoyándolo, no sabía qué estaba haciendo algo malo al abrir la puerta de la escuela para que los estudiantes no se brincaran la barda.

“Me dijeron que violé la política del LASD, pero no mencionaron cuál”, dijo. “Me quedé en shock porque esto sucedió una hora después de abrir la puerta, y creo que fue una decisión precipitada de su parte. No me dieron la oportunidad de explicarme o nada.”

El maestro Ricardo López se dijo dijo conmovido por sus alumnos.

La manifestación, que reunió a unos 100 estudiantes y otros simpatizantes, fue apoyada por la organización Unión del Barrio y la Asociación de Educadores de Raza.

“Como profesor, si viera a alguno de mis alumnos intentando saltar la barda, la abriría sin dudarlo; cualquier adulto responsable haría lo mismo; no hizo nada malo”, dijo Ron Góchez de Unión del Barrio. “Fue por la seguridad de ellos; por eso exigimos que se retracten de su despido”.

La protesta y la huelga fueron parte de las muchas que se han llevado a cabo desde el inicio de las redadas de ICE en junio de 2025. De acuerdo con los estudiantes y el maestro, la acción de la semana pasada no era la primera vez que los estudiantes se salieron de la escuela para ir a marchar. Incluso dijo que, durante las huelgas iniciales del año pasado, el personal de la escuela sí abrió las puertas a los estudiantes para evitar que se saltaran la barda.

Pero la semana pasada, por una razón no explicada, dijo que solo vio a administradores observando cómo los estudiantes intentaban saltar la barda, y algunos de ellos sufrieron múltiples lesiones, incluidos cortes en las manos y tobillos torcidos.

“Como era el más cercano a la puerta, decidí abrirla como ellos lo han hecho antes; no le pensé porque no estaba haciendo nada mal; quería evitar que más estudiantes se lastimaran”, dijo López.

Los estudiantes que asistieron a la manifestación dijeron que la ausencia del Sr. López se siente profundamente. Para muchos de ellos, López es su maestro favorito, alguien que no solo les ha enseñado el poder de su voz, sino también el de los estudios.

Un grupo de seis estudiantes, con quienes hablamos y que prefirieron no revelar sus nombres, comentaron que su despido ha afectado duramente a muchos de ellos.

“Me hizo disfrutar aprender historia; nos hacía aprender de forma divertida”, dijo un estudiante. “Además, nunca ignoró las situaciones que ocurren en nuestra comunidad, porque hay otros profesores que ni siquiera reconocen lo que está pasando con ICE”.

“Es un profesor muy inspirador que nos vio tal como somos, que vio de lo que somos capaces y no nos vio como unos niños tontos”, agregó otro estudiante que sostenía un cartel en apoyo del Sr. López. “Estamos aquí porque lo necesitamos de vuelta; su despido fue injusto”.

López, quien ha estado en la escuela desde 2024, dijo que no quiere pelear con la administración de la secundaria, sino que quiere que lleguen a un acuerdo, ya que no hubo ninguna plática previa al correrlo. Sus estudiantes y padres presentes le preguntaban cuándo regresaría; muchos ya estaban acostumbrados a su rutina con él.

Alumnos apoyan a Mr. López.

“El maestro ayudó mucho a mi hija, quien ahora tiene honores en sus clases, algo que no había tenido antes; él es atento y quiere mucho a sus estudiantes”, dijo María Hernández. “Yo vi cómo se estaban lastimando los estudiantes; él solo quería ayudar, y el año pasado vimos nosotros cómo sí habían abierto las puertas; nuestra pregunta es cuál es la diferencia esta vez”.

Por ahora, el maestro no planea pelear legalmente con la secundaria y espera que no llegue a ese punto. Dice que simplemente quiere retomar su clase para que el aprendizaje de sus estudiantes no se interrumpa. También tienen una petición que ahorita tiene 900 firmas de la comunidad para apoyarlo. Y aunque no está seguro de si regresará, está orgulloso de cómo sus estudiantes se manifestaron a su favor. En varias ocasiones se veía cómo miraba a su alrededor, admirando a cada uno de los que estaban presentes.

“Soy profesor de historia, por lo que mis estudiantes aprenden cómo crear cambios en este momento y están implementando lo que aprendieron en clase”, dijo el maestro, reflexionando sobre las sesiones de historia en las que hablan de las huelgas estudiantiles del pasado. “Me siento muy honrado y agradecido de que el trabajo que hice en la clase haya sido significativo e impactante para que estén aquí”.

