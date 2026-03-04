Cancelan visitas en mayor campamento de detención de inmigrantes en Texas por brote de sarampión

Un brote de sarampión obligó a suspender las visitas y el acceso de abogados en Fort Bliss, el mayor centro de detención de inmigrantes del país ubicado en la base militar de El Paso, Texas.

La representante federal demócrata Verónica Escobar informó que al menos 14 personas detenidas han dado positivo a la enfermedad altamente contagiosa en el Campamento East Montana y que otras 112 permanecen aisladas como medida preventiva. La instalación permanecerá cerrada a visitantes y defensores legales hasta el 19 o 20 de marzo.

“Si bien es positivo que se esté tomando en serio el brote, me preocupa profundamente que una crisis prevenible haya creado condiciones en las que los detenidos solo puedan comunicarse con sus abogados de forma virtual”, expresó Escobar en un comunicado, al tiempo que reiteró su llamado para cerrar el centro.

Aislamiento y coordinación con autoridades sanitarias

En un breve posicionamiento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó los contagios y aseguró que las personas infectadas han sido agrupadas y separadas del resto de la población para evitar una mayor propagación. La agencia indicó que trabaja en coordinación con autoridades de salud pública y que la seguridad de detenidos, personal y comunidad es su prioridad.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió preguntas detalladas sobre el manejo del brote ni sobre posibles medidas de rastreo de contactos.

El sarampión fue declarado eliminado en Estados Unidos en el año 2000, pero en 2025 Texas enfrentó uno de los mayores repuntes recientes, con cientos de casos registrados en distintas regiones del estado. Expertos advierten que la enfermedad puede contagiar a hasta 18 personas no vacunadas por cada caso activo y que el periodo de incubación complica la detección temprana.

Escobar alertó además sobre el impacto potencial en la comunidad de El Paso, donde cientos de empleados, incluidos miembros de la Guardia Nacional de Texas trabajan en la instalación a diario.

Un centro bajo escrutinio por condiciones y muertes

El Campamento East Montana, que alberga a un promedio de 2,954 personas en estructuras tipo carpa, abrió el año pasado tras la adjudicación de un contrato de $1,200 millones a Acquisition Logistics LLC, una empresa de Virginia sin experiencia previa en la operación de centros de ICE.

Desde su apertura, la instalación ha sido señalada por legisladores y defensores por presuntas condiciones insalubres, falta de atención médica adecuada y múltiples crisis sanitarias, incluidos brotes de COVID-19 y tuberculosis. Más de 45 detenidos han denunciado abusos y negligencia en cartas enviadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

En los últimos meses, tres personas murieron bajo custodia en el campamento, casos que continúan generando cuestionamientos sobre la supervisión y la atención médica dentro del complejo.

“El sitio no puede seguir operando”, escribió Escobar junto a otros legisladores demócratas en una carta dirigida al gobierno federal, en la que pidieron una investigación del Departamento de Justicia sobre el contratista y el cierre definitivo de la instalación.

Mientras las autoridades sanitarias evalúan la evolución del brote, miles de detenidos permanecen confinados en un centro que, para críticos y defensores, se ha convertido en símbolo de una creciente crisis humanitaria en la frontera.

