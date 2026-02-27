Contagios de sarampión ponen bajo la mira a un centro de detención para inmigrantes ubicado en Texas

La confirmación de que al menos 13 personas recluidas en el centro de detención para inmigrantes Camp East Montana, ubicado a las afueras de El Paso, se contagiaron de sarampión, ha puesto en alerta a las autoridades de Texas.

Aunque desde hace varias semanas, algunas organizaciones defensoras de extranjeros carentes de estatus legal en Estados Unidos expresaron su preocupación sobre las presuntas condiciones inadecuadas que imperan en el recinto mencionado, el hecho de que el Departamento de Salud de Texas haya confirmado el brote de sarampión en su interior, eleva la presión exigiéndole tanto al gobierno estatal como federal su cierre de temporal.

Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, reconoció son 13 personas quienes contrajeron la enfermedad en Camp East Montana, lo cual obligó a ponerlas en cuarentena de inmediato.

De hecho, con el objetivo de evitar que el virus se propague el personal sanitario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se dio a la tarea de implementar un estricto protocolo de sanidad.

“El personal médico continúa monitoreando el estado de los detenidos y tomará las medidas necesarias para prevenir nuevos contagios. Todos los detenidos reciben la atención médica adecuada”, señaló al respecto Lauren Bis a través de una breve declaración.

La gran cantidad de inmigrantes que permanecen detenidos en espacios reducidos eleva el riesgo de contagios de sarampión. (Crédito: Josh Dawsey / AP)

Cabe señalar que Camp East Montana se construyó el año pasado en la base militar de Fort Bliss con el objetivo de recibir de manera temporal a inmigrantes detenidos por ICE con fines de deportación.

Sin embargo, el hecho de que se haya presentado un brote de sarampión genera preocupación por sus implicaciones sanitarias, pues el virus es altamente contagioso y se propaga por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o respira.

Ante la delicada situación que prevalece en el centro de detención Camp East Montana, más de 20 congresistas se unieron a través de una carta enviada a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y a Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), solicitando el cierre temporal de dicho recinto.

“Una de las mayores preocupaciones con el centro de detención Camp East Montana es la atención médica inadecuada que se brinda a los detenidos”, detallaron los legisladores en parte del documento.

