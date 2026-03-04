Fiscalía de Chicago desestima cargos contra 15 madres que protestaron contra redadas migratorias

La fiscalía del condado de Cook, en el área de Chicago, desestimó los cargos contra 15 madres que habían sido arrestadas durante una protesta contra las redadas migratorias frente a un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el suburbio de Broadview.

La decisión se tomó este miércoles durante una breve audiencia en un tribunal del suburbio de Maywood, donde los fiscales argumentaron que existían circunstancias atenuantes para retirar los cargos por delitos menores presentados contra las manifestantes.

El abogado defensor de las mujeres, Nick Albukerk, afirmó que los casos correspondían a personas que ejercían su derecho a protestar pacíficamente.

“Todos los casos desestimados eran de personas que ejercían su derecho a protestar pacíficamente”, señaló el abogado, quien elogió la decisión de la fiscalía y sostuvo que el trabajo de los fiscales “no es solo procesar a ciegas, sino hacer lo correcto”.

En un comunicado, la fiscalía estatal del condado de Cook indicó que respalda el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente y que está “comprometida a ejercer la discreción procesal para garantizar resultados justos en cada etapa de un proceso penal”.

Las mujeres fueron detenidas el 7 de noviembre de 2025 durante un acto de desobediencia civil frente a un centro de procesamiento de ICE en Broadview, ubicado a unos 19 kilómetros al oeste del centro de Chicago.

De acuerdo con reportes de medios locales, al menos 14 madres de suburbios como Oak Park y River Forest saltaron las barricadas colocadas alrededor del complejo, se sentaron en círculo en medio de la calle Beach Street y se tomaron de las manos para impedir el paso, en señal de protesta contra las redadas migratorias y la separación de familias.

Agentes del alguacil del condado de Cook, junto con policías estatales de Illinois y oficiales de Broadview, arrestaron a las manifestantes en cuestión de minutos. Las autoridades les imputaron cargos como obstrucción, alteración del orden público y cruzar ilegalmente la vía pública.

Las protestas se realizaron mientras decenas de manifestantes se concentraban frente al centro de ICE, coreando consignas contra las redadas migratorias. Paralelamente, una caravana de vehículos rodeó las instalaciones tocando el claxon y mostrando pancartas contra las políticas migratorias federales.

El centro de procesamiento de Broadview se convirtió desde 2025 en uno de los principales focos de protesta contra la política migratoria del gobierno federal, especialmente tras el inicio de la operación denominada “Midway Blitz”, lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional para intensificar los arrestos de inmigrantes en el área de Chicago.

Según organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, esa operación provocó el arresto de más de 1,000 inmigrantes en el área entre septiembre y principios de octubre de 2025, lo que generó protestas constantes frente a las instalaciones donde eran trasladados muchos de los detenidos.

De acuerdo reportes de Chicago Sun-Times, las manifestaciones en Broadview han derivado en múltiples arrestos y enfrentamientos entre manifestantes y autoridades. En algunos casos, agentes federales utilizaron gas lacrimógeno y otras tácticas de control de multitudes para dispersar a los asistentes, lo que generó denuncias por uso excesivo de la fuerza.

