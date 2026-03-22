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¿Te pueden detener en un aeropuerto de EE.UU.? Esto pueden hacer los agentes de inmigración

Qué pueden hacer los agentes de inmigración en aeropuertos de EE.UU., cuáles son tus derechos y qué hacer ante una revisión.

Hombre en aeropuerto mostrando su pasaporte a un agente de inmigración durante control

Los controles migratorios en aeropuertos de EE.UU. pueden incluir revisiones de documentos y preguntas sobre el viaje. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

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Por  Georgina Elustondo

Para millones de viajeros, pasar por un aeropuerto en Estados Unidos es un trámite rutinario. Pero en algunos casos, ese recorrido puede cambiar de forma inesperada si intervienen agentes de inmigración.

La confusión es común: muchos creen que todos los controles son iguales o que dependen de una sola autoridad. En realidad, en los aeropuertos operan distintas agencias con funciones muy específicas, y entender esa diferencia es clave. Veamos qué pueden hacer y qué no las fuerzas del ICE.

Contenidos en este artículo

Qué hace la TSA (y qué no puede hacer)

La Transportation Security Administration es la encargada de la seguridad en los aeropuertos. Su función principal es:

  • Revisar pasajeros y equipaje.
  • Prevenir amenazas.
  • Garantizar la seguridad de los vuelos.

Pero hay algo importante: la TSA no es una agencia de inmigración. No tiene autoridad para decidir sobre tu estatus migratorio ni para detenerte por motivos migratorios.

Sin embargo, puede derivar un caso a otras agencias si detecta algo inusual.

Programa TSA PreCheck se mantiene “operativo” pese a cierre y falta de fondos del DHS
Programa TSA PreCheck.
Crédito: Eric Risberg | AP

Qué pueden hacer los agentes de inmigración en un aeropuerto

Ahí entra en juego la U.S. Customs and Border Protection. Esta agencia sí tiene autoridad migratoria y puede verificar tu documentación, hacer preguntas sobre tu viaje, revisar equipaje y dispositivos en ciertos casos y decidir si puedes ingresar al país.

En aeropuertos internacionales, su poder es amplio.

Puedes ver: ¿ICE puede arrestarte sin orden judicial? Esto es lo que debes saber para protegerte

En qué casos pueden detenerte

No todas las revisiones terminan en problemas, pero hay situaciones que pueden activar controles más estrictos:

  • Documentación incompleta o inconsistente.
  • Respuestas contradictorias.
  • Historial migratorio previo.
  • Alertas en el sistema.

En estos casos, el viajero puede ser llevado a una inspección secundaria, donde el proceso es más detallado.

Qué derechos tienes como viajero

Organizaciones como la American Civil Liberties Union señalan que los derechos varían según tu estatus migratorio. Pero hay tres consejos que suelen subrayar: puedes guardar silencio en ciertas situaciones, tienes derecho a no firmar documentos sin entenderlos y puedes pedir un abogado.

Pero, es importante saberlo, no todos los derechos aplican igual en todos los aeropuertos, especialmente en zonas de control fronterizo.

FILE - A Transportation Security Administration officer works at Dallas Love Field Airport on June 24, 2020, in Dallas. A man was arrested Monday, Feb. 27, 2023, after an explosive was found in a bag checked onto a Florida-bound flight at Lehigh Valley International Airport in Allentown, Pa., federal authorities said. (AP Photo/Tony Gutierrez, File)
Los alguaciles aéreos son parte de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).
Crédito: Tony Gutierrez, | AP

Qué pasa con residentes y turistas

El trato puede cambiar según tu situación:

  • Ciudadanos estadounidenses: No les pueden negar el ingreso.
  • Residentes permanentes: tienen más protección, pero pueden ser cuestionados.
  • Turistas o visas temporales: están sujetos a mayor control.

En estos casos, la decisión final puede quedar en manos del agente.

Qué hacer si te detienen o revisan

Si ocurre una inspección más profunda, lo más importante es mantener la calma y actuar con claridad. Según los expertos en migración, conviene responder de forma directa y honesta, no proporcionar información falsa y no firmar documentos sin comprenderlos.

Y, si es posible, buscar asesoramiento legal.

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Administración de Seguridad del Transporte (TSA) Aeropuertos ICE inmigrantes
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