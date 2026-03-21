Gobierno cubano le niega a la embajada estadounidense importar diésel para sus generadores eléctricos

Una solicitud presentada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana para que el gobierno cubano le permitiera importar el diésel necesario destinado a sus generadores de electricidad, terminó siendo rechazada.

Desde hace varias semanas, los habitantes de la isla caribeña a traviesan por la peor crisis energética experimentada en décadas generada a partir del endurecimiento del embargo económico establecido por Washington desde hace 60 años.

A raíz de que el presidente Donald Trump ordenó una operación militar para detener a Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, el 3 de enero, el control de las reservas petroleras de la República Bolivariana quedó en manos de Estados Unidos.

Resultado de dicha acción, una de las primeras acciones implementadas fue cortarle el suministro de crudo a Cuba y condicionarle a México hacerlo lo mismo a cambio de seguir considerándolo uno de sus principales socios comerciales en la región sin imponerle aranceles.

Ante dicho planteamiento, la gasolina y el diésel comenzaron a escasear en el país caribeño, pues además tampoco pudo acceder a la importación de combustible procedente de Rusia.

De esa manera, los apagones de electricidad comenzaron a ser más frecuentes en Cuba y por ello, la Embajada de Estados Unidos establecida en dicha nación solicitó permiso para importar diésel con el objetivo de continuar llevando a cabo sus actividades diplomáticas con el respaldo de electricidad producida por generadores que funcionan con ese tipo de combustible.

La falta de gasolina y diésel ha obligado al cierre de las estaciones donde suele venderse en Cuba. (Crédito: Ramón Espinosa / AP)

El periódico The Washington Post, cita cables diplomáticos, donde la embajada le indicó al Departamento de Estado que, ante la falta de electricidad y combustible que afecta a la Isla, contemplaba enviar de regreso a Estados Unidos al personal considerado no esencial a más tardar en mayo o incluso antes, esto en caso de no permitirle exportar el combustible requerido.

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP), dos funcionarios estadounidenses consultados bajo condición de no revelar su identidad le informaron que el gobierno encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel rechazó la solicitud.

La negativa de Cuba se habría producido en respuesta a una controversial declaración emitida recientemente por Donald Trump afirmado que podría hacer lo se le diera la gana con la nación caribeña.

“Creo que puedo hacer lo que quiera con ella. Ya sea que la libere o la tome, ahora es una nación muy debilitada. Tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno. Es un gran honor”, expresó el neoyorquino durante una reunión sostenida en Washington con algunos miembros de la prensa.

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