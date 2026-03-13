Cuba confirma negociaciones con gobierno de Trump en medio de la crisis que afecta a la isla

Cuba ha iniciado conversaciones con Estados Unidos para solucionar la crisis que vive actualmente la isla, según confirmó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una alocución televisada a todo el país.

Díaz-Canel dijo que estas conversaciones, que están llevando a cabo funcionarios de ambos países, “han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”. Hay factores internacionales, especificó, “que han facilitado estos intercambios”.

“El propósito de estas conversaciones es, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución”, añadió.

El presidente cubano afirmó haber dirigido las conversaciones por parte cubana, junto con el expresidente cubano Raúl Castro y otros altos funcionarios del Partido Comunista y del gobierno.

No detalló quiénes estaban en la delegación estadounidense.

Por su parte, EE.UU. ya había señalado en semanas anteriores que había iniciado diálogos con el gobierno cubano, pero este lo había negado categóricamente.

En la noche de este miércoles, el gobierno cubano había anunciado la liberación de 51 presos políticos, de las que no se han ofrecido más detalles.

En los últimos meses, Cuba viene sufriendo de las consecuencias de severos cortes de luz, que han afectado a la industria del turismo, una de las principales fuentes de financiación de la isla.

Getty Images: En los últimos años Cuba ha sufrido fuertes apagones que han afectado toda la isla.

El pasado 5 de febrero, el propio Díaz-Canel había advertido que Cuba se acercaba a una situación que iba requerir “medidas extremas” debido a la crisis económica, los apagones cada vez más frecuentes y la falta de combustible debido al bloqueo impuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Varios analistas han señalado que Cuba se encuentra en la crisis más seria de su historia desde el triunfo de la revolución cubana en 1959.

La crisis se intensifica

Desde la incursión de Estados Unidos en Venezuela el pasado enero, en una operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro, el suministro de petróleo venezolano a Cuba ha ido disminuyendo dramáticamente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que castigaría con la imposición de aranceles a cualquier país que suministrará petróleo a la isla.

Esta escasez, sumada a una red energética obsoleta, ha causado serios apagones en las últimas semanas que, además de afectar a miles de hogares cubanos, ha impactado en la industria turística cubana.

Además, la falta de combustible ha hecho que muchas aerolíneas cancelaran sus vuelos hacia La Habana.

El turismo es la principal fuente de divisas del gobierno cubano, además de un importante motor para la economía local.

Expertos consultados por la BBC señalan que uno de los objetivos de Trump es poner fin al régimen que gobierna la isla desde 1959.

“Las viejas estrategias de Washington con respecto a Cuba ya no aplican, y quien no lo haya comprendido aún se llevará una sorpresa”, dice el economista cubano Ricardo Torres.

“Trump está cambiando las reglas del juego”, agrega.

El presidente estadounidense ha declarado que “Cuba está lista para caer”, intensificando la presión sobre la isla en su momento de mayor vulnerabilidad desde la Guerra Fría.

Algunos comentaristas han señalado que uno de los objetivos detrás de la destitución de Maduro por parte de Washington no es otro que el de profundizar indirectamente la crisis económica cubana.

Getty Images: Díaz-Canel explicó que la prioridad es poner a funcionar de nuevo la red energética del país.

En su alocución, Díaz-Canel señaló que la prioridad es resolver el problema energético del país.

El mandatario aceptó que a Cuba no han llegado, debido al bloqueo energético estadounidense según sus palabras, cargamentos petroleros en los últimos tres meses.

Él señaló que Cuba, que produce el 40% de su petróleo, ha estado generando su propia energía, pero esta no es suficiente para cubrir la demanda del país.

Explicó que la falta de electricidad ha afectado a las comunicaciones, la educación y el transporte, y que, como consecuencia, el gobierno ha tenido que posponer las cirugías de decenas de miles de personas.

“El impacto ha sido muy grande”, dijo el presidente cubano.

En los últimos días, el gobierno de Trump había autorizado la entrada de una cantidad regulada de petróleo por “cuestiones humanitarias”.

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