Un nuevo apagón total deja a Cuba sin electricidad

Cuba se quedó completamente sin luz este lunes tras sufrir un nuevo corte eléctrico total, informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

Es el sexto apagón en un año y medio y el primero desde que hace tres meses Estados Unidos incrementó su presión económica sobre la isla, bloqueando de facto los cargamentos entrantes de petróleo.

“Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento”, anunció la UNE en la red social X.

La compañía eléctrica estatal indicó posteriormente que “no se reportan averías en ninguna de las unidades térmicas que estaban en funcionamiento en el momento que ocurrió la desconexión del SEN”.

Cuba sufre un déficit eléctrico constante desde 2024, con frecuentes apagones que afectan gravemente a la vida diaria de sus aproximadamente 9 millones de habitantes.

Además de la escasez de combustible, la industria de generación eléctrica cubana enfrenta otros serios problemas: la mayoría de instalaciones tienen décadas de antigüedad y no reciben el mantenimiento adecuado por falta de equipamiento, piezas y personal técnico, por lo que muchas de ellas quedan fuera de servicio a menudo.

Getty Images: Los cubanos se han habituado a los apagones diarios.

Cuba, sin combustible

Se desconocen, por el momento, las causas específicas que han propiciado este nuevo apagón total.

De las 16 unidades de generación termoeléctrica del país, 9 no estaban este lunes operativas por averías o trabajos de mantenimiento, y ya se preveía que el 62% del país se quedara sin luz de forma simultánea en algún momento de la jornada, según la agencia EFE.

El medio destacó que puede ser difícil restaurar la electricidad bajo las condiciones actuales, ya que la escasez de combustible que padece la isla podría dificultar el encendido de pequeñas unidades que se requiere como primer paso.

Aunque Cuba lleva años sufriendo problemas energéticos, la situación se ha vuelto más crítica desde que a mediados de diciembre el gobierno del presidente Donald Trump impuso un cerco marítimo en el Caribe para controlar el flujo de petróleo de Venezuela, que durante décadas enviaba crudo a la isla en condiciones preferenciales.

Adicionalmente, a finales de enero Trump anunció que castigaría con la imposición de aranceles a cualquier país que suministrara petróleo a La Habana, lo que ha tenido un efecto disuasorio en otros gobiernos de la región y del mundo.

Getty Images: Los apagones se han intensificado en las últimas semanas.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que, debido a estas medidas del gobierno estadounidense, no han llegado a la isla cargamentos petroleros en los últimos tres meses.

Señaló que Cuba, que produce el 40% del crudo que necesita, ha estado generando su propia energía, pero esta no es suficiente para cubrir la demanda del país.

Esta escasez, sumada a una red energética obsoleta, ha causado serios apagones en las últimas semanas, afectando no solo a millones de hogares sino también a todas las ramas de la decaída industria cubana, incluida la del turismo.

Los apagones han sido el principal detonante de las protestas de los últimos años, entre ellas las caceroladas vecinales y otros incidentes registrados en los pasados días en varios puntos de la isla.

Conversaciones con EE.UU.

El pasado jueves el presidente de Cuba anunció que ha iniciado conversaciones con Estados Unidos.

Díaz-Canel aseguró que funcionarios de ambos países están tratando de “buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales”.

El mandatario aseguró haber liderado las conversaciones por parte cubana, junto con el expresidente cubano Raúl Castro y otros altos funcionarios del Partido Comunista y del gobierno.

Aunque no detalló quiénes estaban en la delegación estadounidense, sí mencionó que hay actores internacionales “que han facilitado estos intercambios”, sin dar más detalles.

Desde hace semanas, el gobierno de Donald Trump venía diciendo que estaba en diálogo con las autoridades cubanas, pero La Habana lo había negado.

Horas antes del anuncio de Díaz-Canel el jueves, el gobierno cubano anunció la liberación de 51 presos.

BBC:

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