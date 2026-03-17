Donald Trump afirma que puede hacer lo que quiera con Cuba

Al presidente Donald Trump no le tembló la voz al dejar en claro que puede hacer lo que quiera con Cuba, pues es una nación debilitada cuyo gobierno está por caer.

Durante una reunión sostenida en Washington con algunos miembros de la prensa, el magnate neoyorquino expresó estar en posición de definir el destino de la Isla, pues para las autoridades cubanas les resulta complejo soportar la crisis exacerbada a partir del bloqueo ordenado en enero por Estados Unidos a las exportaciones de petróleo proveniente de Venezuela y México, las cuales se estima representan tres cuartas partes de sus importaciones de crudo.

“Creo que puedo hacer lo que quiera con ella. Ya sea que la libere o la tome, ahora es una nación muy debilitada. Tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno. Es un gran honor”, expresó Trump.

A la falta de combustible, se sumó un apagón que dejó sin energía eléctrica a nueve millones de personas y además un sismo producido durante la madrugada con una magnitud 5.8, esto de acuerdo a un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

“Es una nación fallida. No tienen dinero, ni petróleo, ni nada, tienen tierras bonitas, un paisaje precioso, es una isla hermosa”, subrayó Trump.

La situación en Cuba es una de las peores registradas en las últimas tres décadas y algunos analistas estimaron que su gobierno solo contaba con reservas de combustible suficientes hasta mediados de marzo, pero dicho plazo ya fue rebasado.

En cuestión de meses, la situación en Cuba ha empeorado ante el bloqueo estadounidense a las importaciones claves para la economía de sus ciudadanos. (Crédito: Ramon Espinosa / AP)

Al considerar que Cuba representa una amenaza regional derivada de sus relaciones con Rusia, China e Irán, Donald Trump presiona a Miguel Díaz-Canel para que renuncie como presidente de Cuba.

Sin embargo, el político caribeño está tratando de soportar la estrategia estadounidense.

Con 65 años sobre la espalda, Díaz-Canel ha gobernado a la Isla desde 2018 con dos años de mandato pendientes. Además, es presidente del Partido Comunista, lo cual resulta más significativo para Estados Unidos en caso de su hipotética declinación como mandatario.

Bajo la óptica de Marco Rubio, secretario de Estado, uno de los problemas de la tierra de sus ancestros es que su modelo económico resulta obsoleto y debe ser reemplazado.

“Tiene una economía que no funciona en un sistema político y gubernamental. No pueden arreglarlo. Así que tienen que cambiar drásticamente”, señaló en la Casa Blanca.

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