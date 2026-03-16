Trump afirma que Cuba quiere llegar a un acuerdo: “Yo creo que muy pronto”

El presidente Donald Trump aseguró que Cuba busca alcanzar un acuerdo con Washington y afirmó que su gobierno mantiene conversaciones con la isla para abordar las diferencias entre ambos países.

Durante declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One mientras viajaba a Washington, Trump señaló que espera avances en el corto plazo.

“Cuba también quiere llegar a un acuerdo. Y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, dijo el mandatario estadounidense.

El mandatario añadió que su administración está dialogando con La Habana, aunque indicó que su gobierno priorizará otros temas internacionales antes de centrarse en la relación con la isla.

“Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar primero con Irán”, afirmó.

Trump también mencionó a ciudadanos de origen cubano que residen en Estados Unidos y que, según dijo, fueron expulsados del país caribeño de manera violenta junto con sus familias.

Cuba confirma contactos con Washington

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el viernes que su gobierno mantiene conversaciones con el gobierno estadounidense para abordar “diferencias bilaterales” e identificar posibles áreas de cooperación.

Según declaraciones difundidas por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, el objetivo de estos intercambios es determinar la voluntad de ambas partes de adoptar medidas concretas y explorar mecanismos de cooperación que permitan enfrentar amenazas compartidas y fortalecer la seguridad de ambos países.

Díaz-Canel señaló además que factores internacionales han facilitado estos contactos entre La Habana y Washington.

Bloqueo energético y tensiones bilaterales

Las conversaciones se producen en medio de tensiones entre ambos países. En enero, el gobierno de Trump impuso un bloqueo estadounidense a las importaciones de combustible hacia la isla, lo que interrumpió el suministro de energía procedente de Venezuela.

La medida se adoptó después de que el expresidente venezolano Nicolás Maduro fuera detenido en una operación militar y posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.

El bloqueo energético ha afectado el abastecimiento de combustible en Cuba y se ha convertido en uno de los temas centrales en las conversaciones entre ambos gobiernos, que buscan evaluar posibles pasos hacia un acuerdo.

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