Programa TSA PreCheck se mantiene “operativo” pese a cierre y falta de fondos del DHS

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) mantiene “operativo” el programa TSA PreCheck pese al cierre y la falta de fondos por parte de la agencia.

“Actualmente, TSA PreCheck permanece operativo sin cambios para los viajeros. Si surgen limitaciones de personal, la TSA evaluará cada caso individualmente y ajustará sus operaciones según corresponda”, señala en la red social “X” el TSA.

“Las escoltas de cortesía, como las que se ofrecen a los miembros del Congreso, se han suspendido para permitir que los oficiales se concentren en la misión de proteger los cielos de Estados Unidos”, precisa el TSA en un segundo mensaje.

De acuerdo con algunos medios estadounidenses, este domingo 22 de febrero comenzaría la suspensión temporal del TSA PreCheck, el programa que permite a algunos viajeros pasar con mayor rapidez por los controles de seguridad de los aeropuertos. Otro programa que presuntamente también se vería afectado es el de Global Entry.

La financiación para el Departamento, del que dependen agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), expiró el 14 de febrero, después de que fracasaran los esfuerzos para prorrogar temporalmente los fondos hasta septiembre.

Casi todos los demócratas bloquearon la financiación del DHS al considerar que no incluía límites suficientes a las operaciones del ICE y CBP, que provocaron protestas y se han saldado de momento con la muerte de dos estadounidenses en Mineápolis y uno más en Texas.

Ante el escenario, la secretaria del DHS, Kristi L. Noem, declaró que la agencia está “tomando decisiones difíciles, pero necesarias, sobre la fuerza laboral y los recursos” y priorizando a la “población viajera en general” en aeropuertos y puertos de entrada.

