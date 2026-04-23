Ron DeSantis reta a Hakeem Jeffries a viajar hasta Florida para promover a candidatos demócratas

Ron DeSantis, gobernador de Florida, le lanzó un reto al demócrata Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, para desplazarse hasta Florida para promover a candidatos demócratas e incluso ofrece cubrirle sus gastos de traslado y estancia.

La posición asumida por el republicano cuyo mandato al frente del “Estado del Sol” se encuentra en la recta final surgió en respuesta a una declaración de Jeffries donde aseguraba que, al promover la redistribución de distritos, DeSantis prácticamente se estaba poniendo la soga al cuello, pues estaba perfilando a los republicanos a sufrir varias derrotas.

“Nuestro mensaje a los republicanos de Florida es: ‘Si se meten con nosotros, ya verán’”, expresó recientemente el demócrata ante varios periodistas congregados en el Capitolio.

Y para provocar más a los republicanos, a través de un comunicado difundido por Punchbowl News, el neoyorquino de 55 años mencionó que los escaños de ocho congresistas republicanos de Florida serían el objetivo de los demócratas en las elecciones internmedias.

“Estamos preparados para enfrentarnos a todos, y estamos preparados para ganar. Guerra a toda máquina, en todas partes, todo el tiempo”, escribió.

Hakeem Jeffries está convencido que una redistribución de distritos en Florida significa la posibilidad de hasta ochos escaños ganados por los demócratas. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Sin embargo, Ron DeSantis considera todo lo contrario y por ello convocó una sesión extraordinaria en la Legislatura de Florida para la próxima semana.

Su objetivo consiste en proponer nuevos mapas de distritos electorales presuntamente favorables al Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias.

Es tal la confianza proyectada en el político conservador que no sólo se ofrece a cubrir los gastos de estancia de Jeffries en Florida, sino a brindarle un trato de primer nivel con tal de demostrarle que la ciudadanía respalda a los republicanos y no a sus adversarios políticos.

“Te pagaré el viaje a Florida para que hagas campaña. Te hospedaré en la mansión del gobernador de Florida. Te llevaremos a pescar. Haremos todo eso.

No hay nada mejor para los republicanos de Florida que ver a Jeffries por todas partes en este estado. A los votantes no les gustará lo que vean, no querrán ese tipo de ideología, así que la puerta está abierta, la invitación está ahí”, indicó DeSantis durante una conferencia de prensa.

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