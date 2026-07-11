EE.UU. lanza tercera ronda de ataques sobre Irán por agredir a un buque en el estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) dio a conocer que, este sábado, la armada estadounidense lanzó una tercera ronda de ataques en contra Irán, esto en represalia a una ofensiva iraní dirigida en contra de un buque portacontenedores que navegaba en el estrecho de Ormuz.

Al considerar que había utilizado una “ruta no autorizada” a través del espacio marítimo que la República Islámica comparte con Omán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) decidió atacar al buque portacontenedores GFS Galaxy, con bandera chipriota.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, el Centcom informó que el buque señalado sufrió daños “significativos” en su sala de máquinas y uno de los miembros de su tripulación está desaparecido.

Ante dicha posición asumida por la República Islámica, la milicia estadounidense se vio obligada a entrar en acción.

“A Irán se le brindó una nueva oportunidad para demostrar su adhesión al Memorando de Entendimiento tras haber sido responsabilizado por ataques anteriores contra buques mercantes, pero ha vuelto a fracasar.

Desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos le declaró la guerra a Irán, varios buques que intentaron cruzar el estrecho de Ormuz terminaron siendo objeto de ataques. (Crédito Departmento de Defensa vía AP)

En respuesta, Estados Unidos está imponiendo un alto costo al seguir menoscabando la capacidad de Irán para atacar a marineros civiles y buques mercantes que transitan libremente por el estrecho.

Los ataques se llevan a cabo bajo la orden del comandante en jefe”, indica la misiva.

Mediante una publicación compartida en redes sociales, Pete Hegseth, secretario de Defensa, prácticamente anticipó que se avecinan más días destructivos en contra del gobierno de Teherán.

“Irán tomó una mala decisión. Ahora paga las consecuencias”, escribió.

Previo al ataque orquestado por el Centcom, el presidente Donald Trump aceptó que las conversaciones con Irán para llegar a un acuerdo continuarían, pero que otro alto al fuego ya no sería posible.

“La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las ‘conversaciones’. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha TERMINADO”, escribió en la plataforma Truth Social.

Hasta el momento, el gobierno de Teherán no ha dado conocer ninguna respuesta sobre los daños que sufrieron algunas de sus instalaciones y la estrategia a seguir en las próximas horas.

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