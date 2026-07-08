Trump vuelve a viajar en el antiguo avión presidencial por temor a ser atacado por Irán

Para regresar a Estados Unidos procedente de Turquía, donde asistió a la cumbre de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el presidente Donald Trump volvió a utilizar el antiguo Force One, esto por cuestiones de seguridad frente al temor de ser atacado por Irán.

A pesar de que recientemente el magnate neoyorquino presentó el reacondicionado avión que le obsequió la familia real qatarí como alternativa para reemplazar a los dos Force One en que solía desplazarse, algo parece no haberlo convencido en su viaje de ida con destino a la ciudad de Ankara y en su retorno a Washington pidió utilizar una de las antiguas aeronaves citadas.

Durante una conferencia de prensa previo a abandonar la cumbre de la OTAN, Trump dio a conocer que el avión de procedencia qatarí, cuyo valor de mercado rondaba en $400 millones de dólares, sería enviado a Estados Unidos a través de Europa, esto presuntamente con el objetivo de que los soldados estadounidenses desplazados en un par de bases militares ubicadas países del Viejo Continente pudieran conocerlo y apreciar lo impresionante que luce.

Trump echó por la borda la opción de jubilar a los antiguos Force One. (Crédito: Ben Curtis / AP)

Sin embargo, la razón principal del cambio de transporte se debió al factor seguridad, pues el jefe de la nación optó por reducir cualquier posibilidad de quedar vulnerable

“Soy el número uno en la lista de objetivos a eliminar de Irán, el número uno en la lista de asesinos. En realidad, no me importa porque estoy haciendo mi trabajo. Volveremos a casa por los métodos habituales”, expresó.

A través de una publicación compartida en la plataforma Truth Social, el mandatario de 80 años detalló parte del itinerario que le aguardaba al millonario avión de las franjas rojas y doradas.

“Para honrar a nuestros valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, enviaremos el flamante y verdaderamente espectacular Air Force One a la Base de la Fuerza Aérea de Mildenhall, en el Reino Unido, para que tengan la oportunidad de visitar la aeronave. Todos están muy emocionados, y pensamos que debían ser los primeros”, escribió.

Cabe señalar que, previo al viaje de Trump a Turquía, la agencia de noticias Associated Press (AP) ya había hecho énfasis en que el nuevo avión presuntamente no estaba equipado con los mismos sistemas de detección y contramedidas de misiles que los antiguos Force One, situación que lo hace vulnerable.

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