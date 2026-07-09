Irán responde a EE.UU. con ataques a sus bases e instalaciones en Kuwait, Bahréin y Qatar

El conflicto en Oriente Medio ha alcanzado un nuevo punto de máxima tensión tras confirmarse que el ejército de Irán y la Guardia Revolucionaria lanzaron una serie de ataques coordinados con misiles y drones contra bases militares e instalaciones estratégicas de Estados Unidos en Kuwait, Bahréin y Qatar. En un comunicado difundido por medios estatales iraníes, el mando militar sostuvo que la respuesta fue consecuencia de los recientes ataques estadounidenses contra distintos puntos del país y advirtió que cualquier nueva ofensiva provocará represalias de mayor alcance contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

De acuerdo con las declaraciones emitidas por las fuerzas armadas iraníes a través de la televisión estatal IRIB, la operación respondió a la violación de su espacio aéreo por parte de aviones de combate de EE.UU. Entre los objetivos alcanzados por los drones y proyectiles se encuentran un sistema de defensa Patriot en Kuwait, tanques de combustible del ejército estadounidense en Bahréin y una antena parabólica del sistema de alerta temprana en Qatar. Las autoridades de Teherán informaron que los bombardeos previos de Washington dejaron un saldo de al menos 14 muertos y 78 heridos en su territorio.

Alerta máxima y defensa aérea en el Golfo

La ofensiva iraní provocó la activación inmediata de los sistemas de defensa aérea en las monarquías aliadas de Washington. El ejército de Kuwait confirmó que logró interceptar y neutralizar con éxito tres misiles balísticos, un misil de crucero y diez drones en su espacio aéreo.

Aunque las operaciones militares causaron daños materiales leves y un herido reportado en estado estable, el Ministerio de Asuntos Exteriores kuwaití advirtió que el país se reserva el derecho de adoptar las medidas necesarias para proteger su soberanía nacional.

De manera simultánea, las sirenas antiaéreas encendieron las alarmas en Bahréin, donde el Ministerio del Interior ordenó a los ciudadanos buscar refugio de inmediato. Por su parte, el gobierno de Qatar elevó temporalmente su nivel de amenaza a la seguridad antes de restablecer la normalidad.

En una extensión geográfica del conflicto, las fuerzas armadas de Jordania informaron el derribo de ocho misiles adicionales que transitaban por su territorio, incrementando la preocupación de la comunidad internacional sobre una guerra regional a gran escala.

Trump y Netanyahu mantienen postura firme

Esta peligrosa escalada coincide con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía, desde donde advirtió que no tolerará amenazas a la seguridad de sus tropas ni al libre tránsito en el Estrecho de Ormuz. El Pentágono justificó su reciente ronda de 90 ataques aéreos en Irán como una medida necesaria para reducir la capacidad operativa de Teherán.

Sin embargo, el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, respondió con firmeza asegurando que el paso marítimo estratégico solo se abrirá mediante acuerdos y no bajo intimidaciones estadounidenses.

En sintonía con Washington, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró durante una ceremonia militar que la guerra contra el eje iraní “aún no ha terminado” y ratificó la preparación de sus fuerzas ante cualquier escenario.

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