Donald Trump ordena bombardear a Irán en “niveles nunca vistos” en caso de ser asesinado

El presidente Donald Trump dio a conocer que, en caso de ser asesinado, las fuerzas armadas estadounidenses tienen instrucciones precisas de bombardear a Irán en “niveles nunca vistos”.

Esta semana, el gobierno israelí reveló un presunto complot de la República Islámica para atentar en contra de la vida del magnate neoyorquino durante su estancia en Ankara, Turquía, donde participó en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Al respecto, durante una entrevista concedida al diario The New York Post, Trump descartó sentir temor, pues asegura ser consciente de que, desde antes de declararle la guerra a la República Islámica, ya figuraba en una supuesta lista de objetivos a asesinar.

“Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos. He estado en el número uno durante mucho tiempo, y así es la vida. Espero que me extrañen”, señaló.

Acto seguido, Trump indicó haber dejado lista una orden para implementar una destructiva estrategia orientada a aniquilar a los iranís en caso de que consigan poner fin a su existencia.

“He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto”, enfatizó.

Trump prometió no comprometer a Estados Unidos en guerras ajenas y lleva más de cuatro meses de bombardeando a Irán. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Desde el 28 de febrero, cuando estalló la guerra entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump aseguró que el conflicto se resolvería rápidamente, pero lleva cerca de cuatro meses y medio sin lograr que el gobierno de Teherán firme un acuerdo donde acepte, además de comprometerse a poner fin a su programa de enriquecimiento de uranio, a garantizar la reapertura permanente del estrecho de Ormuz y de esa manera reactivar el libre tránsito de buques petroleros.

Esta última asignatura pendiente detonó una crisis energética, pues el precio del crudo se ha incrementado ante la imposibilidad de que una gran cantidad de países tenga acceso al petróleo, sus derivados e incluso a fertilizantes provenientes de Oriente Medio.

En su más reciente parte de guerra, Trump afirmó que las conversaciones con Irán continuarán, pero que otro alto al fuego ya no será posible.

“La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las ‘conversaciones’. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha TERMINADO”, escribió en la plataforma Truth Social.

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