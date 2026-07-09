Trump lanza “amenaza” a periodistas a bordo del Air Force One en medio de tensiones con Irán

En un ambiente de máxima alerta por la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump lanzó una perturbadora advertencia a los reporteros que lo acompañaban a bordo del Air Force One, asegurando que ellos también morirían si la República Islámica decidía atacar la aeronave presidencial.

La declaración ocurrió durante una conferencia de prensa improvisada tras el despegue del mandatario desde Turquía, donde participó en la cumbre de la OTAN. Al ser cuestionado sobre los riesgos de seguridad derivados de los recientes bombardeos estadounidenses contra objetivos iraníes, Trump no titubeó en subrayar la gravedad de la situación.

“Soy el número uno en su lista, antes que tú”, afirmó el mandatario de manera frontal. “pero si yo me voy, tú también te vas. Así que, tal vez… tal vez algunos de ustedes quieran cambiar de profesión”.

"We just landed and met up with our new Air Force One, which was sent earlier to RAF Mildenhall, so we could show the wonderful Servicemembers, as per the entire Base’s request. They were very excited, picture enclosed. It was on our way back to the States from Turkey, with? pic.twitter.com/Zd5vDO12G9 — The White House (@WhiteHouse) July 8, 2026

Estrategia de distracción y desvío

El tenso intercambio coincidió con un sorpresivo cambio de planes logísticos. Trump abandonó Ankara utilizando el Air Force One más antiguo en lugar del nuevo y lujoso modelo obsequiado por Qatar. Trascendió que el Servicio Secreto aconsejó no usar la aeronave qatarí, la cual carece de ciertas modificaciones militares como el reabastecimiento en pleno vuelo, debido a la vulnerabilidad en una zona cercana a la frontera iraní. El modelo clásico posee un sistema de defensa probado en combate capaz de cegar misiles antiaéreos.

Durante el trayecto hacia Inglaterra, se ordenó a los periodistas mantener las persianas de las ventanillas cerradas. Al respecto, Trump sugirió que el peligro venía de los “sinvergüenzas de por aquí”.

Por su parte, la Casa Blanca justificó la maniobra argumentando razones de seguridad nacional. El director de comunicaciones, Steven Cheung, detalló que ante las constantes amenazas que pesan sobre el mandatario, el uso del avión antiguo formó parte de una “maniobra de distracción y desvío de atención” para proteger la comitiva de los enemigos del país.

Por su parte, funcionarios iraníes advirtieron que responderán a cualquier acción militar y señalaron que no existen “líneas rojas” para defender los intereses del país. La creciente confrontación ha elevado la preocupación internacional por un posible agravamiento del conflicto y ha provocado volatilidad en los mercados energéticos debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el comercio global.

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