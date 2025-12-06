Ron DeSantis advierte sobre un enorme riesgo para el Partido Republicano en las próximas elecciones

Ron DeSantis, gobernador de Florida, afirma haber detectado un severo problema para los conservadores de cara a las elecciones intermedias a celebrarse el próximo año, el cual debe atenderse para evitar una derrota en las urnas.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el republicano cuyo mandato expira el próximo año advirtió que la figura de Donald Trump podría resultar un contrapeso para los candidatos de su propio partido que aspiran a algún cargo en los comicios de noviembre próximo.

“Los republicanos tienen el problema de que Donald Trump ha creado una gran reserva de votantes, pero algunos de ellos son exclusivos del presidente. Votarán por Trump, y votarán por todos los republicanos cuando Trump esté en la boleta, pero si no está, algunos no votan”, señaló.

Bajo la perspectiva del gobernador de Florida, la ciudadanía podría voltear hacia los demócratas en caso de que los republicanos no le ofrezcan propuestas acordes a sus necesidades. (Crédito: Chris O’Meara / AP)

De Santis le sugirió a sus correligionarios de partido formular propuestas apegadas más a las necesidades de la ciudadanía y que contrasten claramente con las políticas de los demócratas, pues eso será la fórmula para obtener buenos resultados en los comicios electorales.

“Simplemente creo que hay que ser audaz. Creo que hay que ser fuerte. Piensen en por qué hemos podido ganar con tanta fuerza en Florida. Es porque hay un marcado contraste entre lo que estamos haciendo y lo que representan los demócratas liberales”, subrayó.

El conservador que llegó a disputarle la candidatura presidencial republicana a Donald Trump señaló que, pese a la atención brindada por la administración federal actual para atender temas como el fenómeno migratorio y la seguridad, un amplio sector de ciudadanos podría sentir que los legisladores no han hecho lo suficiente, lo cual quizá los llevaría a voltear hacia el partido contrario.

“Una de las frustraciones con el Congreso es: ¿qué han hecho desde agosto?”, expuso.

De esta manera, sobre la recta final del año, los republicanos deberán analizar con detenimiento las derrotas que sufrieron en las elecciones celebradas en noviembre para gobernador en Virginia y New Jersey, así como en el proceso para elegir alcalde en Nueva York, y además en California, donde estaba en juego el rediseño de los distritos electorales para favorecer a los demócratas.

Sigue leyendo:

• Ron DeSantis se suma a la propuesta de establecer límites de mandato en el Congreso

• Ron DeSantis lanza programa para que la población de Florida compre armas libres de impuestos

• Ron DeSantis es el gobernador con más ejecuciones de prisioneros firmadas en lo que va del año