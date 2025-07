Ron DeSantis es el gobernador con más ejecuciones de prisioneros firmadas en lo que va del año

Ron DeSantis, gobernador de Florida, acumula la mayor cantidad de órdenes firmadas en un año para que se ejecute a presos en Florida.

Al respaldar que Edward Zakrzewski, veterano de la Fuerza Aérea, fuera condenado a muerte mediante inyección letal, en la prisión estatal de Florida en Starke, el mandatario del “Estado del Sol” sumó su novena orden al respecto.

Sin embargo, DeSantis también aceptó que otro par de ejecuciones se llevan a cabo el 19 y 28 de agosto, respectivamente.

Sobre la recta final de su gobierno, el republicano que aspiraba a vencer a Donald Trump en las primarias para después contender por la presidencia, ha endurecido sus políticas para enfrentar al crimen.

“Florida no necesita la pena de muerte para estar segura. Esta ejecución no nos hará más seguros; simplemente añadirá otro acto de violencia a una historia ya de por sí trágica. La justicia no exige la muerte”, indicó en una declaración la Red de Acción, concentrado organizaciones y grupos activistas que trabajan para influir en la política y la legislación del “Estado del Sol”.

En lo que va del año, 26 prisioneros han muerto por orden judicial en Estados Unidos y está previsto que al menos otros 11 sean ejecutados en siete estados durante los próximos meses.

Ron DeSantis pretende cerrar su etapa como gobernador enviando una señal sobre lo que haría en caso de llegar a la presidencia en el futuro. (Crédito: Cristóbal Herrera / EFE)

Después de Florida, Texas y Carolina del Sur figuran como los estados con más ejecuciones registradas en lo que va del año, ambos estados con cuatro.

Desde que la pena de muerte fue restablecida por la Corte Suprema de Estados Unidos, en 1976, la cantidad más alta de ejecuciones efectuadas en Florida se registró en 2014, cuando bajo el mandato del republicano Richard Lynn Scott ocho prisioneros pagaron con su vida los delitos por que habían sido condenados.

Una vez que el corazón de Edward Zakrzewski se haya detenido la tarde de este jueves, para así compensar los asesinatos de su esposa y sus dos pequeño hijos, Ron DeSantis se convertirá en el gobernador que más ejecuciones habrá firmado en su estado natal menos de un año.

Sin embargo, dicho récord todavía podrá incrementarse cuando, el 19 de agosto, se ejecute a Kayle Bates, condenado por secuestrar y matar a una mujer hace más de 40 años.

La lista de ejecuciones firmada por el gobernador se extiende hasta el 28 de agosto, día en que Curtis Windom recibirá una inyección letal por matar a tres personas, en 1992.

