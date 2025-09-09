Ron DeSantis lanza programa para que la población de Florida compre armas libres de impuestos

Ron DeSantis, gobernador de Florida, dio a conocer un programa de incentivos fiscales que les permitirá a los ciudadanos de Florida adquirir armas de fuego libres de impuestos.

El republicano que hasta el año pasado aspiraba convertirse en presidente de la nación propone una exención de impuestos vigente hasta fin de año sobre ventas de armas, municiones y accesorios utilizados principalmente para practicar la cacería.

Aunque en la Segunda Enmienda de la Constitución se establece que la posesión de armas es un derecho, los beneficios fiscales, prohibiciones o regulaciones pueden variar de acuerdo a las legislaciones estatales y locales.

En este sentido, DeSantis pretende fomentar la posibilidad de que cada ciudadano del estado que gobierna pueda adquirir armas principalmente apoyado de un paquete fiscal destinado a reducir, aunque sea un poco sus precios.

“Me enorgullece anunciar el comienzo de nuestras ‘Festividades fiscales de la Segunda Enmienda’, que será de no impuestos, no impuestos de venta en el comercio minorista de armas de fuego, municiones, pertrechos, así como equipo usado para pescar, acampar y otros usados para cazar”, expresó.

Asimismo, el mandatario estatal solicitó aprobar una legislación en el Congreso de Florida mediante la cual se les permita a los ciudadanos portar sus armas en público.

El gobernador de Florida pretende fortalecer su popularidad sobre la recta final de su mandato. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

La controversial propuesta de DeSantis se fundamenta en que 38 estados ya permiten el porte abierto sin consecuencias negativas.

“Tenemos una mayoría de casi tres a uno en la Cámara de Representantes de Florida. 38 estados tienen ‘Open carry’. No es algo que sea controversial. El cielo no se ha caído en ninguno de esos. ¿Por qué no pasa eso en la Cámara de Representantes de Florida?”, cuestionó.

Sin embargo, Tina Polsky, senadora por Florida, describió la medida como “irresponsable y como una bofetada a las víctimas y sus familias”.

Un reporte de la organización Safe Home fundamentado en cifras del FBI señala que Florida ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la venta de armas, solo por detrás de Texas.

Ben Albritton, presidente del Senado de Florida, dio a conocer que la Asociación de Alguaciles de Florida está preocupada por las consecuencias que podría traer consiguió un incremento de armas en la seguridad pública.

