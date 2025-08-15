Ron DeSantis transformará a una correccional de Florida en un nuevo centro de detención de inmigrantes

Ron DeSantis, gobernador de Florida, transformará la Institución Correccional Baker en un centro de detención de inmigrantes carentes de estatus legal.

El republicano de 46 años cuyo mandato expira el próximo año giró instrucciones para nuevamente utilizar una prisión estatal ubicada a unos 70 kilómetros al oeste del centro de Jacksonville.

“No quiero que sea un lugar donde los indocumentados simplemente se retengan y luego se queden ahí. Quiero que sea donde los indocumentados están aquí, con un procesamiento agresivo y un programa de deportación agresivo”, enfatizó.

La iniciativa promulgada por el hombre que hasta el año pasado aspiraba a obtener la candidatura republicana presidencial se alinea con el proyecto de “Alligator Alcatraz”, instalación montada en los Erverglades, cerca de una base aérea rodeada de pantanos, caimanes y serpientes, la cual ha servido como antesala para deportar a extranjeros carentes de estatus legal a sus naciones de origen o a terceros países.

Aunque DeSantis planeaba establecer un segundo centro de detención de inmigrantes en Camp Blanding, el principal centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida, ubicado en el norte de Florida, un detallado análisis determinó que sería más económico y eficiente utilizar otras instalaciones.

La Institución Correccional Baker llevaba varias semanas temporalmente cerrada. (Crédito: Gary McCullough / AP)

La Institución Correccional Baker permanecía temporalmente cerrada debido a los continuos problemas de personal en el sistema penitenciario estatal y por ello se optó por adecuarla para que, en dos semanas, pueda albergar hasta 1,300 detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A pesar de la estructura preexistente, se pretenden destinar $6 millones de dólares en lo que ahora será conocido como “Depósito de Deportación”, ubicado a 15 minutos del aeropuerto de Lake City, Florida.

“Estamos autorizando y pronto abriremos este nuevo centro de detención, procesamiento y deportación de inmigrantes ilegales aquí en el norte de Florida”, indicó DeSantis cuya visión es montar 700 camas más en el centro de detención.

A diferencia de otros estados, en Florida las políticas antinmigrantes son más severas sancionando hasta a los ciudadanos que se atrevan a brindarle transporte a los inmigrantes.

