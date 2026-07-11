Argentina vs. Suiza: la IA predice quién gana y cuál sería el resultado

Argentina enfrenta este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y parte como favorita para avanzar a semifinales. Sin embargo, el análisis de datos anticipa un partido más cerrado de lo que podría sugerir la diferencia histórica entre ambas selecciones.

Al combinar las cuotas del mercado, el rendimiento reciente, las bajas confirmadas y las características de los dos equipos, la proyección favorece a la selección argentina:

Argentina gana en los 90 minutos: 57%

Empate: 27%

Suiza gana en los 90 minutos: 16%

Argentina clasifica a semifinales: 73%

Suiza clasifica: 27%

El resultado más probable es una victoria argentina por 2-1, aunque no puede descartarse que el encuentro llegue al tiempo extra.

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Por qué la inteligencia artificial da favorita a Argentina

El favoritismo argentino se explica principalmente por su mayor capacidad ofensiva, la profundidad del plantel y la experiencia acumulada en partidos eliminatorios.

Las cuotas vigentes sitúan a Argentina en torno a -145 para ganar en tiempo reglamentario y cerca de -325 para clasificarse, mientras que una victoria de Suiza paga aproximadamente +490. Al eliminar el margen de las casas de apuestas, esos valores se traducen en una probabilidad cercana al 57% de triunfo argentino en los 90 minutos y del 73% de clasificación.

Argentina también cuenta con Lionel Messi, quien sigue siendo una de las principales amenazas ofensivas del torneo. El equipo de Lionel Scaloni viene de superar por 3-2 a Egipto en octavos de final, después de otro partido exigente ante Cabo Verde.

Ese recorrido, no obstante, también dejó una señal de alerta: la defensa argentina concedió goles y mostró dificultades cuando los rivales encontraron espacios para contraatacar.

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La baja que complica a Suiza

Suiza llega al partido después de eliminar a Colombia por penales tras empatar sin goles. Su principal fortaleza está en el orden defensivo, la disciplina táctica y la capacidad para llevar los encuentros a un terreno de poca diferencia.

Pero el seleccionado europeo no contará con Johan Manzambi, su máximo goleador en este Mundial, debido a una lesión en la rodilla. La ausencia fue confirmada por el entrenador Murat Yakin y representa una baja importante para un equipo que necesita aprovechar al máximo sus pocas oportunidades ofensivas.

Los jugadores suizos reconocieron la jerarquía de Messi y Argentina, aunque aseguraron haber detectado debilidades en el vigente campeón. Denis Zakaria afirmó que Suiza necesitará una actuación sobresaliente para dar el golpe, pero sostuvo que el equipo posee recursos para hacerlo.

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El pronóstico para Argentina vs. Suiza

La proyección marca un partido equilibrado durante buena parte de los 90 minutos. Suiza probablemente intentará cerrar los espacios centrales, reducir el ritmo y obligar a Argentina a atacar ante una defensa organizada.

Argentina debería controlar más la pelota y generar las situaciones más claras, pero tendrá que evitar pérdidas que permitan los contraataques suizos.

Pronóstico de la IA: Argentina 2-1 Suiza.

La selección de Scaloni tiene mayores probabilidades de llegar a semifinales, aunque el margen no es suficiente para considerar el encuentro resuelto de antemano. Un empate y posterior definición en tiempo extra o por penales aparece como el segundo escenario más probable.

El partido se disputa en Kansas City y comienza a las 10:00 p.m. de Argentina y 9:00 p.m. del Este de Estados Unidos. En Estados Unidos podrá verse en español por Telemundo y Peacock.

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