¿Escándalo en Bélgica? Courtois rompe el silencio y apunta contra su DT, tras la eliminación

Bélgica prepara las maletas para regresar a casa. España los eliminó de la Copa del Mundo 2026. Los porteros belgas fueron los grandes protagonistas del partido y los factores de que el equipo belga esté de regreso a su país.



La salida de Thibaut Courtois cambió el rumbo del juego. El arquero del Real Madrid salió lesionado. Su relevo fue el joven Senne Lammens. En ese instante, la suerte belga pareció quedar echada.

?? Courtois desvela que no fue sustituido por voluntad propia



"Yo quise seguir, pero el míster ha dicho que si no estaba al 100% me cambiaba"#DAZNMundial pic.twitter.com/es05Ajy4Sz — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2026





El grave error que costó el Mundial



La diferencia de nivel se notó de inmediato. El nerviosismo traicionó por completo a Senne Lammens.

Un tiro de rutina se convirtió en una pesadilla. El guardameta entregó el balón a los pies de Merino. El español no perdonó. Firmó el gol de la victoria ibérica por 2-1.



¿Courtois explota contra Rudi García?



La polémica estalló horas después del silbatazo final. Courtois habló en exclusiva para la cadena DAZN. Sus palabras encendieron las alarmas en el vestuario.



El portero reveló que no quería salir del campo. La sustitución fue orden directa del técnico Rudi García.

“Yo quise seguir, pero el míster dijo que si no estaba al 100% me cambiaba”, confesó Courtois con el rostro serio.



Las razones del cambio médico



El drama comenzó en los minutos finales. Courtois se tiró al césped por una molestia muscular. Intentó continuar, pero el cuerpo técnico no quiso arriesgar.



Rudi García apostó por la frialdad de Lammens. Esperaba que aguantara la artillería española. Sin embargo, la presión de un Mundial superó al joven relevo. El cambio costó la eliminación.



Doce años de polémicas en Bélgica



Este nuevo conflicto pone a Courtois otra vez bajo la lupa. El arquero arrastra polémicas desde hace doce años. El vestuario belga recuerda bien su pleito histórico con Kevin De Bruyne.



Aquel conflicto amoroso inició por una traición sentimental. La relación interna se rompió de forma definitiva.

? ¡TERRIBLE MOMENTO! Courtois no pudo continuar y salió entre LÁGRIMAS. Bélgica pierde a su GRAN MURALLA en el momento más importante ?



Este viernes, España vs Bélgica en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive EN EXCLUSIVA por @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/yoyzCJBfqm — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 10, 2026



El problema casi fractura al equipo en Brasil 2014. El cuerpo técnico consultó a De Bruyne si quería borrar al portero de la lista. El mediocampista dijo que no. Ambos jugaron en tierras amazónicas, pero la tensión nunca desapareció. Hoy, doce años después, las heridas en Bélgica parece que siguen abiertas.





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