España firma la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales

Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales. La selección de España, con un dramático triunfo 0-1 este lunes en Dallas, eliminó a Portugal en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, avanzando a la ronda de los ocho mejores del planeta.

La Roja española se quedó con la victoria en un duelo muy parejo, en el que ninguno de los dos equipos implantó una diferencia considerable sobre su rival, predominando el manejo de la pelota en la mitad de la cancha. Vitinha y Joao Neves por un lado, Rodri y Pedri por el otro, marcaron los tiempos de un juego que fue más pausado que frenético.

La selección dirigida por Roberto Martínez tuvo una baja importante durante el desarrollo de las acciones cuando el lateral izquierdo Nuno Mendes debió ser reemplazado, lo cual representó la pérdida de un jugador incisivo en la ofensiva portuguesa.

Luis de la Fuente, por su parte, encontró en los cambios la respuesta para quedarse con el triunfo. Primero, por el ingreso de Ferrán Torres en reemplazo de Alex Baena.

Más tarde, la salida de Dani Olmo por Mikel Merino a los 85 minutos tuvo premio para los españoles, ya que fue el propio Torres quien encontró a Merino haciendo las veces de delantero centro, y con un pase filtrado, quedó en una posición inmejorable para batir a Diogo Costa cerca de los 90 minutos.

SPAIN TAKES THE LEAD ON THE STROKE OF STOPPAGE TIME ??



Mikel Merino is the hero! pic.twitter.com/6pVqi1itwF — FOX Sports (@FOXSports) July 6, 2026

Los portugueses se vieron obligados a buscar el empate en un tiempo de descuento de siete minutos, pero pese a un intento de Bernardo Silva en el área, la portería de Unai Simón nunca se sintió bajo asedio.

España espera por el ganador entre Estados Unidos y Bélgica.

El último baile de un goleador implacable

En la rueda de prensa previa al partido, Cristiano Ronaldo respondió de buen ánimo las preguntas de los periodistas. Una de ellas estuvo vinculada con un posible adiós del 7 en la Copa del Mundo.

El ex Real Madrid y Manchester United confirmó que esta sería su última vez en un Mundial, aunque tenía la esperanza de que España no fuera su verdugo.

Sin embargo, al igual que en 2010, la imagen de los españoles festejando por detrás de Cristiano Ronaldo volvió a repetirse. Fue nuevamente en una instancia temprana para el tamaño de un jugador que supo romper todos los registros en clubes y Eliminatorias.

Cristiano se va, a sus 41 años, habiendo jugado apenas una semifinal en Mundiales: el primero, la edición de 2006, junto a estrellas como Figo y Deco.

Cristiano Ronaldo is visibly emotional after Portugal's defeat in what could be his final FIFA World Cup match ?? pic.twitter.com/jc1ZNjfO0X — FOX Sports (@FOXSports) July 6, 2026

Cabizbajo, sosteniendo el llanto, con la mano en alto para despedir a sus aficionados, con un paso lento hacia los vestuarios. Así se fue un desconsolado Ronaldo que lidió con un torneo plagado de cuestionamientos, críticas y dudas hacia Portugal. Hace unos días había roto el maleficio de nunca haber anotado en rondas de eliminación, pero este lunes no tuvo siquiera ocasiones claras para ser objeto de las críticas.

El saludo con Lamine Yamal al término del partido confirmó el recambio generacional. El fútbol descansará sobre los hombros de los nuevos futbolistas; Cristiano, por su parte, seguirá siendo una leyenda, una de esas que nunca pudo alzar el trofeo más preciado a nivel internacional.

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