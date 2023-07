Emilio Osorio confiesa que dudó de su orientación sexual en una novela ¿Se enamoró de Joaquín Bondoni?

Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, se encuentra participando en el reality show ‘La Casa De Famosos’, donde en una de las transmisiones abrió su corazón y confesó que llegó a dudar de su orientación sexual mientras trabajaba en ‘Mi marido tiene familia’.

En ese proyecto dramático, producido por Juan Osorio y lanzado en 2017, se presentó por primera vez en televisión mexicana un romance entre dos jóvenes gay. Los personajes en la historia eran interpretados por Emilio Osorio como ‘Aristóteles’ y Joaquín Bondoni como ‘Cuauhtémoc’, mejor conocido como ‘Temo’.

Aunque la historia no estaba centrada en ellos, la pareja causó tanto éxito en la audiencia que hasta rumoró que tal vez la química entre ellos salía de la pantalla. Incluso, años después se realizó un spin-off llamado ‘El corazón nunca se equivoca’, que exploraba aventuras de ello en la Ciudad de México.

Emilio cuenta lo que sintió trabajando con Joaquín Bondoni

Mientras jugaba ‘Verdad o Reto’ con los habitantes de ‘La Casa De Los Famosos México’, Sergio Mayer consultó al hijo menor de Niurka Marcos si disfrutó realizar las escenas de besos con Joaquín, consiguiendo que admitiera que al comenzar el proyecto no descartaba llegarse a enamorar del proyecto.

Según explicó, creció sin tabúes sabiendo que hombres y mujeres pueden tener relaciones amorosas con él si así lo decidiera.

“Desde morro (niño) pequeño, he sabido que tanto viejas (mujeres) como hombres pueden entrar en mi vida si así lo decido; es mi decisión y es mi cuerpo. El punto es que, yo la neta (la verdad) sí tenía curiosidad y pensé: ‘Wey, si ahorita yo beso a este cabr&% y me enamoro de él, este wey va a ser el amor de mi vida, me vale madre'”, comenzó diciendo a sus compañeros.

Luego los habitantes de la casa comenzaron a insistirle en que respondiera con claridad si le gustaron los besos o no, entonces fue cuando explicó cómo aclaró sus dudas sobre su orientación sexual.

“Pensé: ‘si siento acá (señalando su órgano sexual), es desde aquí’, porque ‘Pepe’ siente primero. ‘Pepe’ no sintió nada. Había muchas cámaras, pero teníamos cientos de escenas de besos y ‘Pepe’ nunca se levantó”, explicó.

Emilio contó que llegó a pensar que tal vez se trataba de la presión de tener muchas cámaras grabándolo, por lo que después, en un viaje que hicieron Bondoni y él con otros artistas, intentó hacerse de nuevo para terminar de disipar sus dudas.

Intentó hacerse a su pareja en ficción en un local nocturno mientras bailaban y detalló lo que ocurrió: “No sentía absolutamente nada, te lo juro por mi madre, no sentía nada. Pensé: ‘ok, todo lo que he vivido y toda la fama no me ha acercado a este chico'”.

Aunque con Joaquín no sintió química, reveló que con una chica del elenco sí sintió atracción, lo que le hizo darse cuenta de que no le gustaban los hombres.

Al final, terminó agradeciendo Niurka Marcos y Juan Osorio le hayan permitido crecer sin tabúes y para ahora poder ser libre en cuanto a si intimidad, tanto que en él mismo hizo su experimento para darse cuenta de si era gay o no.

“Pensé: ‘voy a ver si realmente siento algo, voy a probar en escenas’, pero no pasó”, concluyó en su explicación de lo que ocurrió.

Sigue leyendo:

– Emilio Osorio detalla cómo fue su primera vez ¡Era un niño y Niurka lo sabía todo!

– Niurka y Romina Marcos hablan sobre la supuesta falta de apoyo de Karol Sevilla a Emilio Osorio | VIDEO

– Niurka confiesa que le hizo un trabajo de santería a su hijo, Emilio Osorio, antes de entrar a “La casa de los Famosos”