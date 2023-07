Emilio Osorio detalla cómo fue su primera vez ¡Era un niño y Niurka lo sabía todo!

Sin duda alguna, Emilio Osorio ha dado una gran sorpresa al público que sigue “La Casa de los Famosos México”, pues el joven actor y cantante ahora se ha convertido en uno de los favoritos para ganar dicha competencia.

Y es que, Emilio ha demostrado que la edad solo es un número y que pese a ser el más joven de la competencia, es uno de los más maduros, pero sobre todo da muestras de la buena educación que ha recibido por parte de sus padres con quienes tiene una absoluta confianza, pues “el niño halcón” como también es llamado recientemente confesó cómo fue su primer encuentro sexual del cual estaba enterado Niurka.

Niurka Marcos madre de Emilio Osorio ha dicho en varias ocasiones que ella ha educado con verdades y sin ningún tipo de tabú a sus hijos, por lo que el tema de la sexualidad desde muy pequeños lo habló y les dio sus mejores consejos para vivir una vida sexual plena y disfrutar de ella.

Esto, fue confirmado por el mismo Emilio, quien fue cuestionado por Sergio Mayer sobre cómo y a qué edad sostuvo su primer encuentro sexual con una mujer, ante esta pregunta el joven cantante reveló que desde muy pequeño su madre, habló con él respecto al tema por lo que siempre tuvo la confianza con ella de hacerle saber sus inquietudes.

Emilio Osorio recuerda que su “primera vez” fue cuando éste tenía tan solo 13 años de edad y el encuentro se dio en su casa, por lo que le tuvo que contar a Niurka.

El encuentro íntimo entre Emilio y su entonces novia fue muy bien planeado por el joven quien se encargó de siempre hacer sentir muy especial a la chica con quien tenía dos meses saliendo.

“llevábamos saliendo dos meses, y el día que le pido (ser novios), se lo pido en casa de unos amigos, le armo un desmadre, le compre un montón de cosas, osea me pasé todo el día haciendo la pedida…dijo que sí y de ahí nos fuimos al departamento de un amigo…” contó Emilio

Pues Emilio Osorio compartió que ya había planeado con la chica en cuestión que el día que le pidiera ser novios, iba a ser su primer encuentro intímo, esto era algo que también sabían sus amigos por lo que al irse del lugar en donde estaban con ellos, al momento de despedirse fue algo incomodo.

Sin embargo, Emilio siguió con su plan de llevarla a su casa, en donde estaba Niurka, sin embargo, la cubana como ya sabía que esto iba a ocurrir ella prometió que no los iban a interrumpir.

“Mi mamá ya sabía (¿tu mamá?) sí porque yo le dije, voy a estar en la casa con tal, y le dije y creo que va a pasar, no , mi mamá me dijo: ‘ok esta bien, no te preocupes, o voy a hacer ruido ni nada”, contó Emilio Osorio

Esto sorprendió a Sergio Mayer, pues el ex Garibaldi le preguntó si Niurka no le había dicho que se cuidara y todo lo que comúnmente una madre diría, a lo que Emilio aseguró que esas pláticas las tuvo con ella desde que él tenía 7 años de edad.

“Mi mamá ya sabía (¿tu mamá?) sí porque yo le dije, voy a estar en la casa con tal, y le dije y creo que va a pasar, no , mi mamá me dijo: ‘ok esta bien, no te preocupes, o voy a hacer ruido ni nada”, contó Emilio Osorio

Esto sorprendió a Sergio Mayer, pues el ex Garibaldi le preguntó si Niurka no le había dicho que se cuidara y todo lo que comúnmente una madre diría, a lo que Emilio aseguró que esas pláticas las tuvo con ella desde que él tenía 7 años de edad.

Sigue leyendo: