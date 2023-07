Niurka y Romina Marcos hablan sobre la supuesta falta de apoyo de Karol Sevilla a Emilio Osorio | VIDEO

Una vez más Niurka dio de que hablar, pues la estancia de su hijo Emilio Osorio cada vez desata más y más las polémicas. Y esta vez la famosa cubana decidió hablar sobre las acusaciones en contra de su nuera Karol Sevilla, a quien se le ha acusado de no apoyar tanto como se esperaba a su hijo.

Según los fans y diversos medios mexicanos, la cantante y actriz mexicana no ha estado tan al pendiente del protagonista de “Qué le pasa a mi familia”, pues incluso acaba de anunciar que saldrá de México, mientras su pareja sigue siendo parte del famoso reality.

Ante esto, la hermana de Emilio, Romina Marcos, decidió hacer una transmisión en vivo, donde habló de su hermano, su participación en este show, y cómo ha sido el apoyo de su cuñada, Karol Sevilla.

Pues la hija de Niurka asegura que Karol ha estado al pendiente en todo momento de su hermano, y Emilio ya sabía que su novia tenía un compromiso en el extranjero.

Según lo relatado por Romina, Sevilla las contacta seguido a ella y su madre para saber cómo va todo con Emilio en “La Casa de los Famosos”, a lo que Niurka reitera que su hijo ya sabía que ella tendría que salir del país.

Como dijo Romina, que no vaya a gritarle no significa que no lo este apoyando 👏🏾 #KarolSevilla #emilioosorio #niurka #fyp #viral #karolstanboy #lacasadelosfamososmx

Y la supuesta falta de apoyo que no tendría Emilio sería una falacia, pues su madre a estado al pie de cañón en el reality donde ha causado tremendas polémicas.

Ya que ha discutido en plena transmisión con diversas celebridades, pues incluso la expareja del productor Juan Osorio reveló que ella es del team infierno, equipo al que pertenece su hijo y otros integrantes como Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

Incluso tal ha sido su importancia en el show que ha tenido algunos desencuentros con ciertos exparticipantes como fue el caso de Sofía Rivera.

“La señora (Sofía Rivera Torres) me molestó mucho que tratara de chantajear un tema tan delicado como el feminismo. No, conmigo no vas y conmigo no te paras el cuello y conmigo no existe hipocresía”

NIURKA MARCOS