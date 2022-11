Karol Sevilla revela que busca un hombre o una mujer perfecta para enamorarse | VIDEO

El noviazgo entre los actores mexicanos Karol Sevilla y Emilio Osorio al parecer no terminó también como lo habían dejado ver ante los medios y al público hace tan solo algunos meses. Pues la protagonista de la serie “Soy Luna” dijo que ya no quiere salir con nadie del mundo de la farándula.

En entrevista con el programa Fórmula Espectacular, la cantante fue cuestionada abiertamente en que si después del truene con Osorio se atrevería a tener una experiencia con una persona de su mismo sexo.

“Claro, yo no digo que no a nada, la verdad es que, si se da qué bueno y si no, no, tampoco es algo que estoy buscando como para entrar en el mundo y que la gente me acepte, no, si se da que yo ande con una mujer está bien, no tiene nada de malo, yo creo que ahorita somos libres de hacer lo que queramos y el amor siempre manda”.

KAROL SEVILLA