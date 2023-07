Juan Osorio está dispuesto a raparse si su hijo Emilio Osorio es eliminado de “La casa de los famosos” | VIDEO

El polémico reality show de “La Casa de los Famosos” edición México, no para de dar de qué hablar, y esta vez las cosas se pusieron muy tensas para el productor Juan Osorio y padre de Emilio Osorio, quien recientemente se acaba de salvar de salir de la famosa casa.

Tal había sido la desesperación del famoso creador de telenovelas como “Mi Pecado” para que su hijo continúe en la competencia, que reveló estar más que listo para raparse si es necesario para que continúe, reveló al programa “De Primera Mano”.

“Como papá me siento muy contento y orgulloso del comportamiento que Emilio ha estado teniendo dentro de la casa. Sobre todo, mostrando su forma auténtica de ser. Emilio no está haciendo ningún personaje, está mostrando la educación, disciplina y responsabilidad que tiene como ser humano pese a su juventud, y me gusta como ha hecho migas con el Team Infierno”

Esto confesó el famoso productor, quien también destacó el hermoso mensaje que le envió Danna Paola a su hijo: “Qué bonito mensaje la verdad le envió y apoyo que le manifestó”.

El actor de “Mi corazón es tuyo”, quien ahora cuenta con 20 años de edad, ha ido avanzando poco a poco en este reality donde se ha ganado el corazón de muchos fans. Y uno de los factores que más le ha ayudado es Wendy Guevara, con quien ha formado una gran complicidad y amistad a lado de los integrantes del “Team Infierno”.

De igual forma, Juan Osorio no ha cesado al revelar su decepción con la actriz de “La Familia P. Luche” y la “Barby” Juárez ante las declaraciones contra su hijo y señaló que de abandonar el programa se hará un radical cambio de look.

“Yo creo que ni el mismo Emilio sabe la fortaleza que le está dando toda la gente que lo quiere (…) Esta manifestación de afectos me da mucho gusto, pero uno no se puede confiar. Yo acabo de decir que si él sale este domingo me voy a rapar totalmente en apoyo” JUAN OSORIO

¿Niurka también apoya a Emilio Osorio?

Mientras que Juan Osorio piensa en raparse, su expareja y madre de Emilio ha sido recordada por los fans del reality al dar a conocer cómo fue la participación de ella en este evento.

Y cómo fue que a su salida acusó a la producción de elaborar una campaña de “desprestigio” en su contra para que el público no votara por ella, algo que, indicó, no dejará que suceda con su hijo.

La llamada “Mujer escándalo” ha compartido una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que señala que Paul Stanley estaría protegido por la producción y la televisión para que conserve su lugar.

Algo que los fanáticos han reforzado con evidencias, como aquella en que puntualizan que las votaciones fueron detenidas el único día que el conductor estaba nominado con la intención de que quedaran a su favor.

Previo a la gala de eliminación de este domingo, Niurka Marcos se presentó afuera de las instalaciones de la casa con una porra para hacerle llegar el apoyo a su hijo. Y es que la actriz aseguró que cuando su padre, Juan Osorio, hizo lo mismo alguien al interior subió la música para que el joven cantante no pudiera escucharlos.

Sigue leyendo:

‘La Casa de los Famosos México’: Emilio Osorio pide a Karol Sevilla que le diga si siguen siendo novios

Juan Osorio le cierra las puertas para siempre a Bárbara Torres por traicionar a su hijo | VIDEO

Juan Osorio llora y llama manipuladora a Bárbara Torres por nominar a su hijo Emilio en LCDLF

Juan Osorio reacciona a las dudas de José Manuel Figueroa sobre su paternidad con su hijo, Emilio Osorio | VIDEO