Juan Osorio le cierra las puertas para siempre a Bárbara Torres por traicionar a su hijo | VIDEO

La Casa de los Famosos México está que arde y sus integrantes han vivido momentos llenos de intensidad esta semana, donde tres hombres se encuentran nominados y, por vez primera, un caballero será quien abandonará la casa más famosa de México. Ante esto, una de las nominaciones ha causado un especial descontento, siendo Emilio Osorio el afectado.

La decisión estratégica que tomó Bárbara Torres no le ha gustado a nadie más que a ella, puesto dentro de la casa los integrantes del #TeamInfierno le han cuestionado sus razones. Fuera de ésta, los fans han mostrado con cientos de mensajes el rechazo a la acción traicionera de la actriz. Por si no fuera suficiente, Juan Osorio, productor de TV y padre de Emilio también ha sido sincero y rechazó rotundamente las acciones de quien fuera “Excelsa” en La Familia P. Luche.

Con esto como preámbulo, Juan acudió a apoyar a Emilio y ahí se sinceró sobre lo que no le brindará a Bárbara Torres una vez que salga, rechazando sus disculpas y asegurando que él jamás trabajará con ella, pues no es una mujer de confiar.

Con una convocatoria que Juan Osorio hizo a través de instagram, logró reunir a varios fans de su hijo Emilio. Ahí, apostado fuera de la casa y con el ánimo elevado por apoyarlo, el productor indicó su sentir sobre lo que Bárbara Torres le hizo en la nominación.

“Se me salieron las lágrimas de coraje, no se vale, sé que va a ser nominado y el juego es así pero no Bárbara, no ella, eso no me lo esperaba. De la Barbie (Juárez) no me extraña, es una persona que no tiene conciencia de lo que es, pero ¿Bárbara?, después de todo lo que Emilio ha hecho por ella y conoce a su mamá, pero es el juego y que le vaya muy bien a ella. De lo que sí estoy seguro es que conmigo no va a trabajar nunca”, sentenció Juan Osorio contra Bárbara Torres.

Tras señalar que él dice las cosas con sinceridad y que a Wendy Guevara sí le dará su programa de TV; el productor continuó su reflexión y aceptó que comprende cómo es el juego y sabe que Emilio no es el favorito, sabiendo que es Wendy la competidora más fuerte de la casa, la que mejor contenido aporta y la que la gente quiere ver.

“Ha hecho un gran trabajo Wendy, ha hecho secciones en el reality es un motor muy importante. Pero, una señora que se la pasa chillando por los rincones de chismosa… así es esto”, dijo.

Sin tapujos y con la evidente molestia, Juan Osorio continuó contra Bárbara Torres, señalando que su único protagónico lo podrá tener ahí, dentro de la casa.

“Emilio no tiene máscaras, Bárbara maneja 30 máscaras. Ya tiene su protagónico, ahí, afuera nunca lo va a tener. Estoy enojado”, dijo e incluso recordó que Bárbara Torres trató mal en su momento a Talina Fernández.

Para culminar su participación, Juan Osorio confesó que recibió una llamada de apoyo de Issabela Camil, quien le externó su cariño y respeto por la amistad tan profunda que ha surgido entre Sergio Mayer y Emilio Osorio, quienes han desarrollado un lazo de padre e hijo en la casa.

El productor remató con otro agradecimiento especial a su íntima amiga Gloria Trevi, con quien reveló lleva una relación profunda y de confianza desde hace muchos años.

Sigue leyendo:

Grupo Firme estrena nuevo integrante ¿Se va Eduin Caz?

Eduin Caz de Grupo Firme celebra con emblemático tatuaje ser el líder de la lista de Billboard | VIDEO

Eduin Caz reacciona a los rumores de que piensa en dejar Grupo Firme para hacerse solista

Grupo Firme lanza nueva canción con Chacho y su Vagancia ¿Edén Muñoz envía indirecta?

Eduin Caz de Grupo Firme no aguanta más y lanza contundente mensaje contra sus detractores

Eduin Caz y Grupo Firme siguen el ejemplo de Coldplay y hacen conciertos inclusivos | VIDEO

Gerardo Coronel ‘El Jerry’ acusa a Grupo Firme y Alejandro Fernández de posible plagio