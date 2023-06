Juan Osorio reacciona a las dudas de José Manuel Figueroa sobre su paternidad con su hijo, Emilio Osorio | VIDEO

El zafarrancho que se armó por las recientes declaraciones de José Manuel Figueroa que pusieron en duda la paternidad de Juan Osorio con su hijo Emilio Osorio no han parado de generar consecuencias y controversias.

Pues recordemos que el hijo mayor de Joan Sebastian se atrevió a hablar de esto cuando fue cuestionado sobre su prometida y su participación en La Casa de los Famosos, en donde tuvo el mal tino de hacer comentarios fuera de lugar contra Emilio Osorio.

“Creo que Marie Claire nunca tuvo broncas con Emilio… ¿qué no es el hijo de Bobby Larios?. Estoy preguntando porque no sé, corten eso por favor. Pregunto porque no sabía, es mi ignorancia. Castíguenme a mí es mi ignorancia, un abrazo a Juan Osorio” JUAN OSORIO

Señaló el cantante de Regional Mexicano, a lo que Niurka, muy a su estilo y como toda una mamá leona le respondió a Figueroa duro y directo, para acabar con el chisme y su mal comentario.

“Bobito, ¿te acuerdas cuando medio cogimos, que no me encontrabas el clítoris? ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana y nada más estuve ocho horas porque hablabas tanta mierda? ¿te acuerdas que te dije que el día que dijeras una mamada iba a abrir el hocico?” JUAN OSORIO

Apuntó Niurka en sus redes sociales. Pero esta respuesta secundó a la reacción que tuvo otro de los implicados, el productor Juan Osorio, quien fue cuestionado sobre cómo toma dichas declaraciones sobre su hijo.

Y para sorpresa de muchos priorizó su amistad con José Manuel, esto mientras asistía como invitado especial a la obra de teatro “Lagunilla mi barrio”.

“Yo estimo a José Manuel Figueroa, fui muy amigo de su papá y no me voy a prestarme a comentarios. No sé ni que dijo ni me interesa saberlo. José Manuel Figueroa siempre ha sido un muchacho con mucha inteligencia, es un muchacho con madurez, es un muchacho que es un artista y yo siempre que me lo he cruzado, que además tenemos un amigo en común muy pero muy importante, jamás pensaría un mal comentario de él hacia mí y si lo dijo, no estaba pensando”. JUAN OSORIO

Y señaló que su amistad con el integrante de la Dinastía que formó Joan Sebastian antes de morir, era lo más importante para él.

“Mi amistad con él no puede cambiar por un comentario. Si me lo dice en persona créanme que soy el primero en decirlo aquí: ‘Oigan, se rompió la amistad’, pero no creo. A parte, a un amigo de verdad lo traes en el corazón y yo creo que José Manuel Figuera es mi amigo” JUAN OSORIO

