Emilio Osorio reveló lo que Niurka le dijo de Raquel Bigorra en LCDLF | VIDEO

La Casa de los Famosos está dando mucho de qué hablar dentro y fuera del show, y también evidenciando las lealtades y confianzas de muchos personajes.

Quien ahora se sabe que lanzó una advertencia previa fue Niurka hacia su hijo, y la causante del comentario fue Raquel Bigorra, que parece disfrutar la polémica a su alrededor.

Bigorra se hizo viral por defecar en un vaso y vomitarse frente a sus compañeros, pero ahora Emilio Osorio hizo pública una advertencia de Niurka, su madre, porque aseguró que Raquel no es una persona de fiar.

El comentario sucedió a pesar de que ambas comparten nacionalidad cubana y también a pesar de que entre ellas no ha habido públicamente algún problema. El tema, al parecer, sigue siendo la diferencia que tuvo Raquel con Daniel Bisogno.

La confesión sucedió cuando Emilio estaba a solas con Poncho de Nigris y reconoció que su madre le dio solo un consejo al entrar a La Casa de los Famosos: Tener cuidado con Bigorra porque “no sabemos cómo puede reaccionar y hace poco tuvo un chisme muy fuerte”.

Enseguida precisó que se trataba de que supuestamente Raquel reveló las preferencias sexuales de Daniel Bisogno.

Emilio recordó que mucho se ha dicho sobre el hecho de que Raquel vendió la nota, pero lo más complicado es que después de ese caso hubo otros de personas a las que supuestamente sacó del closet.

El hijo de Niurka fue también muy expresivo al contar la posición de su madre, que ya estuvo en el reality, y asegurar que ella afirmó no conocer a muchos de los que ahí estarían. “Me dijo: ‘Conozco a Sergio, a Poncho y a Raquel, los he visto más. A nadie más ubico y me vale m*dres, me lo dijo con otra palabra“, confesó Emilio.

