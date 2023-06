Hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio confiesa que sus padres fueron “salvajes” para educarlo

Emilio Osorio, único hijo de la relación que hubo entre Niurka Marcos y Juan Osorio, confesó que sus padres aplicaron métodos de educación “salvajes” con él.

La expareja que estuvo casada de 1998 a 2003 procreó a Emilio, quien nació en 2002 y actualmente es actor. Recientemente el joven ofreció una entrevista a TVNotas en la que reveló detalles cómo fue su crianza con sus polémicos padres.

Según el material que publicó el 3 de junio el mencionado medio mexicano, el joven reconoció que sus padres a veces aplicaron métodos rudimentarios para criarlo y que le han funcionado muy bien .

“Mi papá y mi mamá a veces son salvajes a la hora de educar, porque son de la vieja escuela, lo cual me ha servido mucho”, admitió.

Sobre un ejemplo de la crianza “salvaje”, contó una anécdota de cuando era un bebé: “Me contaron que la primera vez que querían que yo aprendiera a nadar de bebé, mi papá me agarró y me aventó a la piscina, porque se dice que como los niños están en una bolsa con agua durante nueve meses dentro de la mamá, por instinto comienzan a nadar y eso hice. El pequeño Emilio nadó (ríe); sin embargo, no quiere decir que estoy recomendando que los padres lo hagan”.

Emilio es el intermediario entre sus padres

La cubana y el mexicano se separaron en 2003 en medio de rumores de supuesta infidelidad por parte de ella y luego protagonizaron diversas polémicas que parecen haber llegado a su fin porque su hijo asegura que se respetan.

El joven de 20 años comentó que a veces su padre le pregunta por su mamá y Niurka por su lado también le pregunta por Juan, por lo que le ha tocado ser la persona intermediaria entre ellos.

“A veces soy el intermediario de ellos; por ejemplo, mi mamá me habla y me pregunta por mi papá, luego mi papá me pregunta por mi mamá, pero no porque haya algo entre ellos, eso se acabó, más bien lo hacen porque existe un respeto”, comentó.

