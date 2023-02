¿Viene un reality familiar? Niurka Marcos y sus hijos confiesan quiénes andan sin ropa en casa

La vedette cubana Niurka Marcos y dos de sus hijos pasaron por la alfombra roja de los Tik Tok Awards haciendo algunas declaraciones. Entre ellas, la posible realización de un reality show familiar y lo libres de ropa que acostumbran a estar en casa.

“Yo creo que pronto, no hemos querido decir nada”, dijo la también actriz ante las cámaras del programa El gordo y la flaca.

Por su parte, Romina Marcos y Emilio Osorio Marcos que acompañaron a su madre a la segunda edición de los premios celebrados en México, no dudaron en soltar algunos detalles de cómo es la convivencia en el hogar.

“Me la vivo desnudo en mi casa, entonces creo que probablemente sería yo mismo. Ella me va a bañar hasta que tenga 40 años” Emilio Osorio Marcos

Las palabras del retoño menor de Niurka hacen referencia a cómo sería para él un reality familiar; y a declaraciones pasadas de su madre en las que aseguraba querer bañarse junto al joven como hace unos 11 años atrás.

Niurka que acostumbra a no tener filtros añadió que un reality “está padrísimo porque es algo inconsciente. Yo duermo desnuda y él siempre anda encuerado en la casa”.

En cuanto a su hija Romina, muy naturalmente la vedette dijo: “esta es pudorosa”.

“No es cierto. Antes sí, pero ya no. Yo ando en pezoneras”, dijo la también artista en plena entrevista.

Emilio y Niurka detallaron que “Kiko”, el otro hijo de la cubana, “también anda en calzones”.

“Entonces va a ser un reality bien cab***”

Niurka Marcos

Los Marcos hasta jugaron en los Tik Tok Awards

Al terminar las entrevistas Niurka y sus retoños se aventaron por un tobogán que tenía una piscina de pelotas al final y la vedette sufrió un pequeño accidente.

En un ataque de risa dijo que se quemó la retaguardia al caer en tren con sus hijos Romina y Emilio.

En la velada de los Tik Tok Awards, Niurka y su hija presentaron uno de los premios. En el momento dejaron ver sus personalidades y se robaron el show. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Emilio es fan de su madre

Además de bromear con el tema de ser bañado por Niurka, Emilio dejó ver cuánto estima a su madre al llegar con una camiseta que tenía una imagen de ella y su nombre estampado en los colores del arcoíris.

El talentoso actor expresó en su Instagram que es fan de su progenitora y por eso le hizo honor con su vestuario. View this post on Instagram A post shared by 🤘🏻🎭Emilio O.M. 🎼🤘🏻 (@emilio.marcos)

