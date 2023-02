Foto de Nadia Ferreira con aparente barriga de embarazo causa estragos en Instagram

Mucho se ha hablado de la boda entre la ex Miss Paraguay, Nadia Ferreira, y el salsero Marc Anthony. Los invitados de lujo, las normas que debían acatar los mismos, los vestidos de la novia y hasta el menú han causado gran impacto entre sus fans hasta hace unas horas. Resulta que se ha viralizado una foto de la nueva esposa de Marc con una prominente barriga de embarazo.

Los rumores no han cesado desde que se hizo público que Marc Anthony y Nadie Ferreira se casarían en Miami. De inmediato, se habló de un posible embarazo y de si la misma se estaba casando en estado. Aunque hasta el cierre de esta nota los famosos no han afirmado, ni negado esto, ya ruedan en Instagram unas fotos donde la modelo parece tener una pancita sospechosa de embarazo.

Usando el segundo vestido de la noche que era strapless y un poco más ceñido al cuerpo, se podía apreciar una pancita que no es la que estamos acostumbrados a verle a Nadia. Sin embargo, pudiese tratarse también producto la pose para la foto. Si se fijan, la esposa de Marc Anthony se inclina un poco hacia adelante.

De ser cierto el rumor, éste sería el primer hijo para la paraguaya y el séptimo para Marc Anthony. Recordemos que tiene dos productos de su relación con una agente policial de Nueva York. Dos varones posteriores que tuvo con la ex Miss Universo Dayanara Torres y unos gemelos con la cantante y actriz Jennifer Lopez.

Estos últimos, Emme y Max, fueron los grandes ausentes a la boda de su padre con Nadia Ferreira en el Perez Art Museum de la ciudad de Miami. Sin embargo, se les vio (al menos a Emme) ir a un cine en West Hollywood en compañía de su mamá JLO, el esposo de la misma, el actor de Hollywood Ben Affleck y dos de los 3 hijos de este: Samuel y Seraphina. ¡Así que enhorabuena para Marc y Nadia si están próximos a ampliar su familia! View this post on Instagram A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom)

