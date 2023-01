Salma Hayek impacta con escotado vestido en la boda de Marc Anthony y hasta Nadia Ferreira reacciona

Salma Hayek deslumbró con su belleza y elegancia en la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira, por lo que no dudó en utilizar sus redes sociales para presumir el espectacular diseño que lució.

Las campanas de boda sonaron la noche del pasado 28 de enero para Nadia Ferrerira y Marc Anthony, celebración que se llevó a cabo en el Pérez Art Museum de Miami, en Florida, y en la que estuvieron acompañados de grandes personalidades entre las cuales se han mencionado nombres como Salma Hayek, David y Victoria Beckham, Lin Manuel Miranda, Luis Fonsi, Romeo Santos, Maluma, Marco Antonio Solís y Daddy Yankee, entre muchos otros.

Y aunque hasta el momento son pocos los detalles que han salido a la luz debido a la solicitud de los ahora esposos, algunos invitados decidieron compartir fotografías del glamour que derrocharon durante este importante acontecimiento, una de ellas fue nada menos que la actriz, productora y empresaria mexicana Salma Hayek, quien a través de sus redes sociales presumió el espectacular modelito que lució.

Fue exactamente a través de su cuenta oficial de Instagram donde la intérprete de “Frida” compartió una imagen en la que aparece portando la elegante creación del diseñador italiano Giambattista Valli.

“Justo antes de subir al coche para ir a celebrar el amor de mis amigos Marc Anthony y Nadia Ferreira ¡Que viva el amor! ¡Y que viva la salsa!”, señaló Hayek como descripción a la imagen.

El diseño en tono verde agua terminó causando furor debido al porte y personalidad de la mexicana, pues también dejó ver el escote halter y los pequeños pliegues por debajo del busto que resaltaron aún más su silueta; así como algunos detalles de pedrería color plata, una discreta joyería y peinado recogido.

La belleza de la actriz de “Magic Mike’s Last Dance” no pasó desapercibida por lo que en unas cuantas horas logró superar las 230 mil reacciones en forma de corazón así como mensajes en los que famosos y seguidores destacaron que eligió el look perfecto para lucir “hermosa” y como toda una “reina”.

Pero uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de la cuarta esposa de Marc Manthony, Nadia Ferreira, quien se dio el tiempo de agradecer a Salma por su presencia en una noche inolvidable.

“Gracias querida Salma. ¡¡¡La pasamos increíble!!!“, escribió en la sección de comentarios la modelo y ex reina de belleza de 23 años.

