Marc Anthony y Nadia Ferreira ya se casaron y en redes sociales se filtraron las primeras imágenes de la lujosa boda

Este sábado 28 de enero se está llevando a cabo la espectacular boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira para la cual eligieron como imponente escenario el Pérez Art Museum de Miami, en Florida. Pero antes de conocer las imágenes oficiales de la pareja de recién casados, varios medios se dieron cita en las inmediaciones del recinto y a través de las redes sociales han comenzado a surgir algunas fotografías y videos.

Aunque la revista ¡Hola! fue la elegida para dar a conocer los detalles de la majestuosa celebración, algunos medios especializados en espectáculos ya comenzaron a filtrar algunos videos y fotografías del evento al que se habrían dado cita algunas celebridades como Salma Hayek, Los Beckham, Lin Manuel Miranda, Luis Fonsi, Romeo Santos, Maluma, Marco Antonio Solís y Daddy Yankee, por mencionar solo algunos de los 300 invitados.

Uno de los primeros medios en hacer acto de presencia es el programa ‘El Gordo y La Flaca’, quienes a través de Instagram compartieron la primera fotografía de la flamante novia, Nadia Ferreira, quien llegó luciendo un elegante vestido de pedrería.

Además, otros programas como ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo dieron a conocer un video en el que se aprecian otros detalles del diseño de Galia Lahav, en el que predominaron los encajes, transparencias y una enorme cauda. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

La celebración reunió a un importante número de celebridades a quienes solicitaron no utilizar dispositivos móviles para evitar que se dieran a conocer imágenes; sin embargo, en medio de un gran dispositivo de seguridad el programa ‘Al Rojo Vivo’ también expuso cómo luce la entrada al lujoso museo ubicado en Miami, en donde dieron la bienvenida a los asistentes con arreglos de rosas color blanco. View this post on Instagram A post shared by Al Rojo Vivo (@alrojovivo)

Lele Pons y Guaynaa fue una de las parejas que también presumió su invitación, mientras que ella recurrió a su cuenta de TikTok para mostrar el atuendo que eligió para esta noche. @lelepons Guess whose wedding im going to ….. ♬ Flowers – Miley Cyrus

Por su parte, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee se dejó ver bailando poco antes de llegar a la boda de Marc Anthony. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

