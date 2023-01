Marc Anthony lloró al ver a Nadia Ferreira reccorriendo el pasillo hacia el altar

Emocionado hasta las lágrimas fue como Marc Anthony recibió a Nadia Ferreira en el altar, estas fueron solo algunas de las emotivas imágenes oficiales que han salido a la luz de la espectacular boda realizada el pasado sábado 28 de enero en el Pérez Art Museum Miami, en Florida.

Finalmente se están dando a conocer los detalles de la ceremonia nupcial entre la modelo de 23 años, Nadia Ferreira, y Marc Anthony, pero sin duda alguna la que más está dando de qué hablar es aquella en la que el cantante se conmueve hasta las lágrimas mientras ve entrar a la espectacular novia por un camino de rosas blancas que lleva al altar en el que ambos escucharon los votos.

En este momento especial ambos estuvieron acompañados por familiares y amigos entre los cuales se encontraban celebridades de la talla de Salma Hayek, Victoria y David Beckham, Luis Fonsi, Lin Manuel Miranda, entro otros; así como los padrinos de honor: Romeo Santos, Maluma, Marco Antonio Solis y Bigram Zayas. Y por parte del novio no podían faltar sus hijos Cristian y Ryan, a quienes procreó con la ex Miss Universo Dayanara Torres.

Pero uno de los momentos más emotivos sucedió cuando la pareja se encontró en el altar y, de acuerdo con las primeras imágenes oficiales compartidas por la revista ¡Hola!, el cantante puertorriqueño no pudo contener el llanto mientras veía entrar a la modelo paraguaya, momento que fue captado y que está generando todo tipo de reacciones dentro de las redes sociales.

En otra serie de imágenes, la publicación compartió en exclusiva los instantes en que daban los últimos retoques al arreglo de la ex reina de belleza, en donde aparece modelando el espectacular diseño de Galia Lahav en el que predominaron los encajes, transparencias y una enorme cauda que la hizo lucir como una auténtica princesa. View this post on Instagram A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom)

La diseñadora israelí que ha vestido a celebridades como Jennifer López y Paris Hilton, fue la encargada de confeccionar el vestido de Nadia Ferreira que se caracterizó por un corte princesa de corsé en forma de corazón que acentuó la silueta, manga larga y doble capa con lujosos bordados de pedrería que dejaron ver que forma parte de una creación de alta costura. View this post on Instagram A post shared by HOLA! USA (@holausa)

También te puede interesar:

–Marc Anthony y Nadia Ferreira ya se casaron y en redes sociales se filtraron las primeras imágenes de la lujosa boda

–Salma Hayek impacta con escotado vestido en la boda de Marc Anthony y hasta Nadia Ferreira reacciona

–Victoria Beckham comparte una foto de Nadia Ferreira y Marc Anthony, felicitándolos por su boda