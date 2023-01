Hijos de Marc Anthony y Jennifer Lopez no asistieron a la boda con Nadia Ferreira

A pesar que a la boda del año asistió toda la plana más importante del entretenimiento hispano, todo indica que Marc Anthony y Nadia Ferreira no estuvieron rodeados de todo los retoños del cantante y que sus hijos con Jennifer Lopez, los mellizos Emme y Max fueron los grandes ausentes de la noche.

De los 6 hijos de Marc Anthony con sus diferentes parejas, los de JLO justamente fueron los que no estuvieron en el enlace. Por el contrario se le vio, al menos a Emme pasear junto a Ben Affleck y dos de sus tres hijos, Seraphina y Samuel en un cine de la ciudad de Los Ángeles. Se cree que Max se les unió más tarde, pero no es algo confirmado hasta el momento de cierre de esta nota. Todo esto mientras el salsero se casaba con la Miss Paraguay de 23 años Nadia Ferreira en Miami. Emme y Max, hijos de Marc Anthony y Jennifer López pic.twitter.com/qEsjunFLtn— ShowMundial (@ShowmundialShow) January 30, 2023 View this post on Instagram A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom)

Pero recordemos que sus hijos con La Diva del Bronx, Emme y Max, no son los únicos que tiene el intérprete de “Vivir Mi Vida” y “Mala”. Ariana Muñiz y Álex “Chase” Muñiz, producto de su relación con una policía de Nueva York, estuvieron acompañando a su papá. También fueron Cristian y Marcus Muñiz producto de su relación con la Miss Universo, Dayanara Torres. View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr)

Todos, excepto los que tuvo con Jennifer López, estuvieron en el matrimonio apoyando a su padre. Recordemos que justamente la protagonista de “Shotgun Wedding” y “Marry Me” se casó el pasado agosto con el actor Ben Affleck. Mismo con el que tuvo una relación hace muchos años, donde también se comprometieron. View this post on Instagram A post shared by Guacamouly 🥑 (@guacamouly)

Al mismo asistieron Emme y Max y hasta formaron parte del cortejo nupcial de La Diva de Bronx. Lo que sí es cierto es que Marc Anthony y JLo se llevan super bien por el bien de los pequeños e incluso el salsero hubiese sido uno de los primeros en eterrase cuando esta última rompió su compromiso con Alex Rodríguez y reaunudó amores con Ben. #Espectáculos

Jennifer López fue captada compartiendo un almuerzo con su ex pareja y padre de sus hijos, Marc Anthony. Hace unos días también fue vista en Miami con el actor Ben Affleck, su viejo amor. Esto ocurre tras su separación en abril con Alex Rodríguez. pic.twitter.com/CJALJFgRtP— TCS NOTICIAS (@tcsnoticias) May 29, 2021

