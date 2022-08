Hermano de Ben Affleck no fue a la boda con Jennifer Lopez y la razón es insólita

Casey Affleck, hermano de Ben Affleck, fue el gran ausente en la gran boda del galán con Jennifer Lopez en Georgia, donde todo el mundo fue vestido de blanco. Sin embargo, este familiar no estuvo para acompañarlos y cuando TMZ le preguntó por qué, se le escuchó decir entre dientes una razón insólita que dejó a todos sin palabras: “Me quedé dormido”.

Casey Affleck fue seguido por un paparazzi quien insistió en preguntarle el por qué de su ausencia en la boda Jennifer Lopez y Ben Affleck. Esto mientras salía de una tienda con café en mano. Después estaba con sus hijas Indiana y Attitus en un restaurante de Los Ángeles a lo que se negó a responder. Sus hijas tampoco quisieron hacerlo.

Mientras, la boda se sigue llevando en la mansión de Georgia de Ben Affleck. Todos sus hijos se vistieron de blanco. Ya sabeos que es el color preferido de Jennifer Lopez. Serán tres días de celebraciones que el hermano de Ben Affleck se está perdiendo. Una fuente cercana a People en español dijo que tenía otras ocupaciones y que eso incluía unos asuntos relacionados a sus hijos.

Matt Damon, Kevin Smith y Patrick Whitesell fueron los grandes invitados a la ceremonia. Recordemos que esta es la segunda de la pareja. La primera fue en una capilla en Las Vegas Nevada. Según indicaron no fue planificado y solo habrían ido sus hijos. Posteriormente se fue con los mismos de luna de miel a París.

La pareja había estado comprometida del 2002 al 2004. Después de romper su compromiso ambos se casaron. Él con Jennifer Garner y tuvo tres hijos. Jennifer Lopez con Marc Anthony y tuvo a los gemelos Emme y Max. Ahora, 20 años después, se han casado y son marido y mujer. Sin duda todo un cuento de hadas. View this post on Instagram A post shared by Entertainment, Celebs, Royals in USA (@holausa)

