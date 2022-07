Jennifer Lopez y Ben Affleck andan de luna de miel por París y ¡llevaron acompañantes!

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La pareja del momento y además recién casados, Jennifer Lopez y Ben Affleck andan disfrutando de su luna de miel en París. Pero, para sorpresa de todos, los famosos llevaron acompañantes. Se trata de de Violet, Seraphina, Max y Emme, las hijas de las estrellas de Hollywood. Samuel no se sabe si viajó, pero no se le vio hasta el momento de cierre de esta nota.

Aún así, los cinco se han dejado ver felices paseando por las calles de París y celebrando el amor que se han profesado Ben Affleck y Jennifer Lopez. Después de la foto desnuda que publicó Jennifer Lopez desde su cama después de la su primera noche de bodas, todos pensarían que la pareja se daría una muy romántica luna de miel en privado. Sin embargo, decidieron compartirla con sus acompañantes. Los hijos de la pareja que tuvieron en sus matrimonios anteriores. View this post on Instagram A post shared by Jlo Fashion Moments (@jlostyleandglamour)

Jennifer Lopez tuvo a los gemelos Emme y Max con Marc Anthony y Ben Affleck tuvo a Seraphina, Violet y Samuel con la también actriz Jennifer Garner. Esto, después de su primer intento de relación entre 2002 y 2004 cuando se comprometieron pero no llegaron a pasar por el altar. Ahora no pasaron por ahí, pero sí por una capilla en Las Vegas, Nevada, donde fueron sus hijos también. Mismos que fingen como acompañantes ideales para esta luna de miel. View this post on Instagram A post shared by C 💚. (@benniferforever_) Deslizar a la derecha.

Justo en la carta que envió Jennifer Lopez a todos sus lectores a través de su Newsletter “JLO On The Go”, la misma dedicó unas hermosas palabras a los hijos de ambos, a su amor Ben Affleck y por supuesto al hecho de que finalmente y después de 17 años, se dieron el sí y se prometieron amor eterno. Sin duda alguna esto terminó como un cuento de hadas donde el amor es el triunfante. View this post on Instagram A post shared by John JLover (@johnjlover)

“… Estamos muy agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida que nunca hemos tenido más razones para esperar. Quédate el tiempo suficiente y tal vez encuentres el mejor momento de tu vida en Las Vegas a las doce y media de la mañana en el túnel del amor, con tus hijos y la persona con la que pasarás el resto de tu vida. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperar. Con amor, Sra. Jennifer Lynn Affleck“, escribió al día siguiente Jennifer Lopez. Justo por esto les dejamos el videoclip de la última película de JLO, “On My Way – Marry Me“.

Sigue leyendo:

Jennifer Lopez cambió de nombre tras boda con Ben Affleck. Ahora es Jennifer Lynn Affleck

Hija de Ben Affleck no asistió a la boda con Jennifer Lopez por un poderoso motivo que lastima a Jennifer Garner

¿Cuánto costó la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck?, según la Chiquibaby de Telemundo

Jennifer Lopez baila sensualmente, con el enterizo roto a la altura de su retaguardia

La madre de Jennifer Lopez le propinó varias palizas antes de que se marchara de casa

Vestido de Jennifer Lopez muestra su “colita” por los laterales en los MTV Movie & TV Awards