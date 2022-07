¡Jennifer Lopez vestida de novia! Dedicó hermosa carta de amor a Ben Affleck por su boda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Así es. Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en el desierto de Nevada y el mundo se enteró después de haber sucedido. Si pensabas que Bennifer se casaría con todos los lujos del mundo. No estás errado. Todos los pensaron. Pero la verdad es que la pareja se casó en secreto en Las Vegas. Horas después que TMZ diera la noticia, la propia JLO compartió en su newsletter una carta de amor dedicada a su nuevo esposo. La misma venía con varias fotografías de los recién casados y se podía ver a Jennifer vestida de novia.

Apenas se asimilaba la noticia que Jennifer Lopez y Ben Affleck se habían casado en Las Vegas, cuando ya teníamos las primeras imágenes de la discreta boda. En ellas aparecían La Diva del Bronx vestida de novia con un vestido blanco, un velo y el galán de Hollywood con pantalones negros y saco blanco. “¡LO HICIMOS! Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente de veinte años. Exactamente lo que queríamos. Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todos haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas. Detrás de nosotros, dos hombres se tomaron de la mano y se abrazaron. Frente a nosotros, una joven pareja que hizo el viaje de tres horas desde Victorville en el segundo cumpleaños de su hija, todos deseando lo mismo, para que el mundo nos reconozca como socios y declarar nuestro amor al mundo a través de la antigua y símbolo casi universal del matrimonio…”, es parte de la carta de amor que JLO le escribió a su nuevo esposo. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews Deslizar a la derecha.

En las varias imágenes que compartieron, se puede venir a Emme en un Cadillac descapotado. Al lado iba otro de los hijos de la pareja, pero no se puede distinguir cuál de ellos. Al parecer, fue un matrimonio bastante sencillo y en las estricta privacidad. Aunque sí sabemos que Chris Appleton, el estilista de Jennifer Lopez estaba ahí y él mismo también publicó un video de la cantante y actriz arreglándose y modelando su vestido de novia. View this post on Instagram A post shared by Chris Appleton (@chrisappleton1) Deslizar a la derecha.

“…Entonces, con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leemos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas. Incluso tenían Bluetooth para una (corta) marcha por el pasillo. Pero al final fue la mejor boda posible que pudimos haber imaginado. Uno con el que soñamos hace mucho tiempo y otro que hicimos realidad (a los ojos del estado, Las Vegas, un descapotable rosa y entre nosotros) en muy, muy largo tiempo…”, continúa Jennifer Lopez en el newsletter On The JLo que envió a todos sus fans. Ben Affleck hasta el momento del cierre de esta nota, no había hecho ninguna publicación. View this post on Instagram A post shared by La Chismería (@lachismeriamx)

Recordemos que la pareja se comprometió en el 2002 y terminaron su relación en el 2004. Posteriormente, ambos se casaron. Ella con Marc Anthony y él con Jennifer Garner. Tuvieron hijos ambos. Después de algunas relaciones más y a semanas que Jennifer Lopez terminara su compromiso con el beisbolista Alex Rodriguez, se conoció que habían vuelto después 20 años. Ahora son marido y mujer y además Jennifer Lopez se ha cambiando el nombre y pasó a llamarse Jennifer Lynn Affleck. View this post on Instagram A post shared by Chismes De La Chula (@chismesdelachula)

Les dejamos el último extracto que escogimos de las hermosas palabras de Jennifer Lopez: “Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno al otro y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, amorosos y buenos el uno con el otro. Tuvimos eso. Y mucho más. La mejor noche de nuestras vidas. Gracias a la capilla Little White Wedding por permitirme usar la sala de descanso para cambiarme mientras Ben se cambiaba en el baño de hombres. Tenían razón cuando dijeron, “todo lo que necesitas es amor”. Estamos muy agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida que nunca hemos tenido más razones para esperar. Quédate el tiempo suficiente y tal vez encuentres el mejor momento de tu vida en Las Vegas a las doce y media de la mañana en el túnel del amor, con tus hijos y la persona con la que pasarás el resto de tu vida. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperar. Con amor, Sra. Jennifer Lynn Affleck“. View this post on Instagram A post shared by 🦋Leah✨ (@jenniferxlopezx1)

Sigue leyendo:

Sin sostén y ropa interior, Jennifer Lopez hace arder el Tribeca Film Festival en vestido con transparencias

Vestido de Jennifer Lopez muestra su “colita” por los laterales en los MTV Movie & TV Awards

Jennifer Lopez y Ben Affleck finalmente encontraron su nidito de amor en mansión de $60,000,000

Samuel Affleck, hijo de Ben Affleck, chocó un Lamborghini en un concesionario de Los Ángeles

La madre de Jennifer Lopez le propinó varias palizas antes de que se marchara de casa

“Es la peor idea del mundo”, llegó a decir Jennifer Lopez sobre su actuación con Shakira en el Super Bowl