Jennifer Lopez y Ben Affleck son delatados por sus amigos, quienes aseguran que podrían casarse muy pronto

Aunque ambos hayan dicho que no tienen prisa por casarse. La verdad es que han sido los propios amigos de Jennifer Lopez y Ben Affleck los que delataron al romántica pareja y dejaron claro a la revista US Weekly que puede que sorprendan a muchos y se casen muy pronto.

La pareja formada por Jennifer Lopez y Ben Affleck ha perdido cierto tirón mediático en las últimas semanas dada la discreción con la que ambos están tratando de gestionar su ilusionante relación sentimental, sujeta a todo tipo de rumores y análisis desde que el romance se confirmara oficialmente hace ya casi un año. Fuentes de su entorno más cercano han querido ofrecer ahora algunas novedades sobre su supuesto deseo de casarse muy pronto. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Recordemos que esto es algo que Jennifer Lopez y Ben Affleck no llegaron a hacer durante el noviazgo que mantuvieron hace ya casi dos décadas, debido según ellos al exceso de presión mediática que sufrieron y a sus apretadas agendas profesionales. En esta ocasión, sin embargo, parece que la boda se producirá más pronto que tarde. View this post on Instagram A post shared by Bennifer 💚 (@bennifer.id)

“Jennifer Lopez dirá que no tiene prisa por casarse, pero sus mejores amigos piensan lo contrario. La verdad es que si Ben quisiera adelantar los planes y casarse este verano, Jennifer estaría totalmente por la labor”, han asegurado estos informantes en conversación con la revista Us Weekly. View this post on Instagram A post shared by Bennifer 💚 (@bennifer.id)

En el caso de que se materialice ese esperado enlace, el futuro matrimonio no reparará en gastos y deleitará a sus familiares y amigos con un evento “espectacular”: “Desde luego, Jennifer querrá una celebración espectacular y el dinero no será un problema. Los dos están comprometidos al máximo con esta relación y harán todo lo posible por hacer que funcione. También quieren evitar los errores del pasado y para ello será imprescindible respetar el espacio personal del otro”, han añadido. View this post on Instagram A post shared by Bennifer 💚 (@bennifer.id)

