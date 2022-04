Ben Affleck acorrala a Jennifer Lopez contra la pared y la besa en frente de un paparazzi

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar que fueron precisamente los paparazzi y las prensa la que hizo que Jennifer Lopez y Ben Affleck supuestamente terminaran su primer compromiso, hoy en día Bennifer ha demostrado hacer caso omiso al acecho de los mismos. Después que JLO mostrara un anillo que le habría dado el actor, el mismo no dudo en acorralar a Jennifer Lopez contra la pared y besarla.

Por supuesto, después del notición que la pareja pasará finalmente por el altar después de 17 años y a tan solo a un año de la reconciliación, muchos son los paparazzis que andan de cerquita. Pero a Ben Affleck le valió una vez más y besó a su novia contra la pared y además rieron y bromearon como siempre. View this post on Instagram A post shared by Tita Melle (@beaianofficial_mellemomsie705)

Justo hace unos días fueron vistos buscando a Samuel. Uno de los hijos de Ben Affleck con la también actriz Jennifer Garner. Ahí no se pudo percibir el anillo de compromiso de Jennifer Lopez. Pero, si los cálculos son los correctos, la pareja ya había estado comprometida para ese momento. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez Fans (@bbjlo)

Donde sí se pudo apreciar el anillo de compromiso que se cree puede estar valorado en casi $10 millones de dólares fue recientemente cuando Jennifer Lopez salió a comprar muebles con su hija Emme. Recordemos que la misma es gemela con Max y ambos son fruto del matrimonio de La Diva del Bronx con el cantante de salsa Marc Anthony. Este mismo le habría entregado cuando se comprometieron un anillo pero valorado en $4 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Superado después por el que le entregó el ex pelotero Alex Rodríguez que habría costado $5 millones dólares. Ahora Ben Affleck parece haber sido el más “generoso” y cómo no, esta pareja ha esperado mucho para estar finalmente juntos. No hay duda que, aunque Jennifer Lopez tenga un éxito que se llame “¿Y el anillo pa’ cuándo?”, supo esperar muy bien por el amor de su vida.

