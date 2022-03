Jennifer Lopez usa cacheteros mínimos y se fotografía encima del inodoro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después que su ex Marc Anthony opinara sobre el ex de La Diva Del Bronx, Alex Rodriguez y prácticamente se burlara de una posible reconciliación entre ellos, Jennifer Lopez, no ha dejado de trabajar, ni tampoco mostrar su cuerpazo. Para ello JLO se puso unos cacheteros mínimos de jean y se fotografió encima del inodoro. La cantante ya planea su próxima filmación para “The Mother” en Las Palmas, pero no sin antes denotar en Instagram que, a sus 52 años sigue teniendo una figura realmente envidiable.

Con unas botas hasta la rodilla, Jennifer Lopez se puso unos cacheteros diminutos que apenas si se podían ver dejando a la vista los piernones de los cuales es dueña. De inmediato, la foto se viralizó como es costumbre ya. Además de este “taco de ojo”, Jennifer Lopez no ha parado de promocionar sus productos de belleza como lo son un serum y un aceite. La novia de Ben Affleck siempre ha dicho que el secreto de la buena piel de su madre es precisamente el uso de aceites. A la vez que ha dicho innumerables veces que ella no usa Bótox. Por eso, sin miedo a nada se dejó ver sin una gota de maquillaje. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez sorprendió al mundo hace un año cuando anunció que había roto su compromiso con Alex Rodriguez y se dejó ver a los días con su ex de hace 17 años, Ben Affleck. Jamás ha tenido miedo de hablar de su vida personal, siempre cuando ya se sienta preparado a hacerlo. De hecho hace poco habló de su primer gran amor, mismo que murió cuando tenía 16 años. Por ahora, les dejamos el videoclip de la película que acaba de estrenar JLO junto a Maluma “Marry Me”.

Sigue leyendo:

Jennifer Lopez habló del novio que tuvo a los 16 años, quien fue su primer gran amor

Jennifer Lopez rinde homenaje a sus mellizos con Marc Anthony, Emme y Max, con tierno video por sus cumpleaños