Jennifer Lopez casi muestra su “colita” con un ardiente vestido y Maluma boba la baba por ella

Después que Maluma le pidiera matrimonio a Jennifer Lopez a manera de broma por la película que hicieron juntos “Marry Me“. Recientemente y en promoción para el fime, ambos famosos fueron al programa de Jimmy Fallon, donde JLO cantó con ardiente vestido que por poco dejaba a la vista “Su colita” y Maluma, ni corto, ni perezoso botaba la baba por ella.

Pero no se emocionen porque primero que nada, Maluma parece tener rato con su novia “secreta” y por otro lado, Jennifer Lopez y Ben Affleck están más unidos y felices que nunca. Así que, esto de Maluma babeado por Jennifer Lopez mientras cantaban la canción de “Marry Me” solo era parte del performance en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Pero La Diva del Bronx, que no es nada sencilla, dejó a todo el mundo en un tacón al presumir su cuerpazo con un vestido blanco que dejaba su abdomen y colita casi entero a la vista. View this post on Instagram A post shared by Chris Appleton (@chrisappleton1)

A pesar que hace días, Jennifer Lopez llegó toda desaliñada a un ensayo, hace días se lució y su “colita” aún más, cuando se apareció en el programa de Jimmy Fallon con un vestido blanco que por poco le deja a la vista la retaguardia y no por un descuido sino por el propio diseño del sensual traje. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez Charts 💍 (@jlocharts)

La cantante dijo sentirse más feliz que nunca. Asegura de destila amor a sus anchas y todo esto desde que se mudó a la ciudad de Los Ángeles y sobre todo desde que volvió con su gran amor, Ben Affleck. Este último estuvo hace poco en el ojo del huracán cuando diera detalles de su divorcio y relación con la actriz Jennifer Garner. El propio actor tuvo que aclarar de nuevo que jamás quiso hablar mal de su ex. Pero lo cierto es que, las curvas de Jennifer Lopez y el buen rollo en el que siempre andan ambos lo botando la baba por la ex de Marc Anthony.

