Ben Affleck no le quitó las manos de encima a Jennifer Lopez en el juego los Lakers Los Angeles Vs. Boston Celtics

Foto: Harry How. / Getty Images

La pareja más fotografiada del momento, Jennifer Lopez y Ben Affleck, se sentó en la primera fila del Staples Center de la ciudad de Los Ángeles, en el superclásico entre Los Ángeles Lakers y Boston Celtics. Los enamorados se dejaron ver sonrientes y él no paró de quitarle las manos de encima a “La Diva del Bronx” dejando claros que son la pareja de Hollywood del momento.

Bennifer, como se le conoce a esta pareja de famosos no solo destacan en las alfombras rojas con lujo y glamour, también están llevando una relación donde hay espacio para todo incluso para compartir aficiones de cada uno como lo haría cualquier pareja. Se acompañan el uno al otro en sus eventos favoritos, como recientemente que Jennifer Lopez a Ben Affleck en el juego de Lakers Vs. Celtics, donde el actor de Hollywood no paro de quitarle las manos de encima a JLO.

Ben Affleck estuvo prendado de la pierna de Jennifer Lopez en todo momento durante el partido. Las cámaras de televisión captaron a la famosa pareja e incluso surgieron infinidad de memes en el momento en que Lebron James se paró frente a la cámara dándoles la espalda.

Esta vez fue así de romántica la velada. Sin embargo, hace pocos días ellos salieron a cenar al cumpleaños de una amiga y los paparazzi acecharon a la pareja. De inmediato, Ben Affleck protegió a Jennifer Lopez de los fotógrafos y la fundió en cariños para evitar que se sintiera incómoda. De todas formas la misma pidió que respetaran su privacidad. View this post on Instagram A post shared by Stacy (@jlostacy)

Lo mismo pasó hace pocos días cuando Emme, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony sorprendió con un look muy ochentero de afro. Obviamente, los fotógrafos enloquecieron cuando vieron a Jennifer Lopez y Ben Affleck descender del auto con escoltas y sus hijos. Pero, estos ya están acostumbrados y simplemente siguieron su camino.

J Lo and Ben Affleck courtside at the Lakers game 🤩 pic.twitter.com/2jCP4DvfeD— Bleacher Report (@BleacherReport) December 8, 2021

Tanto Jennifer Lopez como Ben Affleck han estado compartiendo juntos todo el tiempo posible. Cumpleaños, vacaciones, alfombras rojas e incluso han hecho el trabajo de unir y compartir con sus hijos y hasta con la ex de Ben Affleck, Jennifer Garner, como una gran familia. Todos sus fans esperan que puedan disfrutar las navidades de la misma forma.

