¡Derraman miel! La romántica despedida de Jennifer Lopez y Ben Affleck en un aeropuerto

Luego de su inesperada reconciliación a casi 20 años de haber puesto fin a su compromiso, Jennifer Lopez y Ben Affleck están más enamorados que nunca, a tal punto que no pueden quitarse las manos de encima, el uno del otro y despedirse para poder realizar las actividades de sus apretadas agendas es todo un martirio.

Prueba de ello fueron las últimas fotografías que circularon en internet, donde se retrata a la pareja denominada “Bennifer” mientras protagonizan un romántico momento al estilo de una película de Hollywood: una sesión de arrumacos y besos antes de que la intérprete de “On the Floor” subiera a su jet privado.

Enfundada en un gigante abrigo de peluche, Jennifer Lopez se dispuso a tomar su jet privado para dirigirse a su siguiente destino, uno que la separaría de su amorcito por unas semanas, esto luego de pasar unos días de descanso junto al actor en Los Ángeles.

Las fotografías rápidamente se difundieron a través de redes sociales y se convirtieron en unas de las favoritas de sus seguidores, pues el romanticismo está a flor de piel: “Hermosos, hasta dan ganas de enamorarse”, “Ayyyyy que envidia dios mío. Ese hombre si la ama” y “Hasta yo me enamoré”, son algunos de los comentarios que rondan en la red.

Esta no es la primera vez que la parejita se muestra cariñosa frente a las cámaras, pues desde que anunciaron su regreso han sido captados en repetidas ocasiones mostrando su amor. Así ocurrió durante su romántica escapada a Venecia, específicamente durante un paseo por Nerano, donde llegaron a bordo de un yate valuado en USD 130 millones, en el que la “Diva del Bronx” festejó su cumpleaños acompañada de varios amigos y familiares.

Cabe recalcar que aunque la pareja intentó pasar desapercibida, no pasó mucho tiempo antes de que la atención de vecinos y turistas cayera en los famosos, y estos fueran perseguidos por sus fanáticos con celulares y cámaras en mano. View this post on Instagram A post shared by The Stylish Project (@the.stylish.project)

