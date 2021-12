Hija de Jennifer Lopez, Emme, lo volvió a hacer y estrena nuevo look muy retro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace unos meses, Emme, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony llamaba la atención por su cabello verde y también por sus looks rockeros que encantan a más de uno. Ahora, Emme vuelve a estar en el ojo de todos al presumir un nuevo look muy retro. Emme está usando el cabello con una especia de afro muy ochentero. De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales.

Emme Muñiz, hija de Jennifer Lopez, con un look ochentero/ Pic. By Grosby Group.

A diferencia de su mamá, Jennifer Lopez e incluso de su papá Marc Anthony, Emme siempre ha sido criticada por no lucir tan sexy como La Diva del Bronx. Aún así y aunque una minoría la señala, la verdad es que Emme Muñiz llama la atención cada vez que quiere por sus looks. Esta vez, la jovencita se dejó un afro con el cabello oscuro y todos los fans de los ochenta enloquecieron y no pararon de enviarle piropos.

Resulta que Jennifer Lopez y Ben Affleck compartieron un día informal al lado de los hijos de ambos yendo al cine y fue cuando, una vez más, Emme, hija de Jennifer Lopez, captó las miradas de todos. Como siempre una vez más, Emme se desenvolvió muy bien ante los paparazzis, a pesar que no es un secreto para nadie que ella no es muy fanática de las cámaras. View this post on Instagram A post shared by French Acc 🌙🇨🇵 (@jlover24_h50)

Primero descendió la pareja, Ben Affleck y Jennifer Lopez, de una camioneta con sus guardaespaldas y posteriormente sus hijos. Ahí fue cuando se pudo notar el cambio look de Emme que, muy a la moda también llevaba una ropa “oversize” compuesta por franela y pantalón ancho. No hay duda que Emme tiene muy claro el sentido del estilo y la moda. View this post on Instagram A post shared by French Acc 🌙🇨🇵 (@jlover24_h50)

