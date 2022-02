Jennifer Lopez llega toda desaliñada a un ensayo en la ciudad de Los Ángeles

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace pocos días, Jennifer Lopez presumió su abdomen de acero en la nueva campaña de la marca Coach, pero también se dio a conocer que los ataques de pánico que vivió mientras estuvo casada con Marc Anthony la llevaron a separarse. Ahora lo que hace noticia a “La Diva del Bronx” es que salió en sus peores fachas a la ciudad de Los Ángeles. Las imágenes de una Jennifer Lopez desaliñada comenzarona rodar por internet minutos después que la novia de Ben Affleck llegara un ensayo.

Jennifer Lopez siempre sorprende con sus atuendos. No solo está al moda sino que siempre se ve muy elegante. Por algo es “La Diva del Bronx”, mismo adjetivo que también incluye ese lado “callejero” que a veces deja de ver en sus outfits. Pero esta vez, Jennifer Lopez fue a un ensayo y la tildaron de “desaliñada” por haber salido a las calles de Los Ángeles en sus peores fachas. View this post on Instagram A post shared by Stacy (@jlostacy)

La que probablemente se convierta de nuevo en la prometida de Ben Affleck, Jennifer Lopez, se bajó de una camioneta vistiendo un mono deportivo, las extensiones visibles, el cabello desordenado y sin una gota de maquillaje. Aunque sus fans siempre aman la belleza natural de JLO, esta vez le reprendieron la falta de cuidado. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Pero una artista del nivel de Jennifer Lopez con la cantidad de noticias que genera, de seguro hace que esto sea cosa del pasado cuando aparezca con un algún sexy bikinazo. Además, si se trata de entrenar o de bailar, Jennifer Lopez litoral suda hasta la última gota.

Sigue leyendo:

Conoce la mansión de la que se deshará Ben Affleck para alejar a Jennifer Lopez de su ex

Jennifer Lopez presentó a Hendrix, su nuevo compañero de casa

Ben Affleck no le quitó las manos de encima a Jennifer Lopez en el juego los Lakers Los Angeles Vs. Boston Celtics